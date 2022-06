Gefron causou prejuízo de R$ 150 milhões ao crime nos primeiros cinco meses de 2022

O Primeiro Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso realiza solenidade alusiva aos 105 anos da unidade, na noite desta sexta-feira (03.06), em Cuiabá. O evento acontecerá na sede do Batalhão Centenário Daniel de Queiroz, localizado na avenida XV de Novembro, no bairro Porto.

A solenidade será presidida pelo comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Correa Mendes, e contará com a entrega de mais de 150 homenagens para autoridades militares e civis, que receberão as honrarias da Medalha Mérito Batalhão Daniel de Queiroz e Moeda Honorífica Daniel de Queiroz. As personalidades agraciadas serão homenageadas como forma de agradecimento aos serviços prestados à sociedade e segurança pública.

Ainda no evento, haverá a primeira execução ao vivo da Canção do 1º Batalhão, que será executada pelo Corpo Musical da PMMT e cantada pelo tenente Marcos de Melo. Após o jantar e demais comemorações previstas, o aniversário de 105 anos do Batalhão terminará com shows artísticos.

Sediado no bairro Porto, o 1º Batalhão da Polícia Militar é comandado pelo tenente-coronel Reginaldo Azizes Ferreira e faz parte do Primeiro Comando Regional da PM. Na Capital, o 1º BPM atende a mais de 30 bairros e possui três bases de segurança, nos bairros da Lixeira, Jardim Europa e Boa Esperança.

Criado no ano 1917, após decreto do Interventor do Estado Dr. Camilo Soares Moura, atualmente é denominado “Batalhão Daniel de Queiroz”. A homenagem foi dada em nome do ilustre militar que ingressou na corporação no ano de 1913 e galgou todos os postos hierárquicos da instituição, sendo comandante do 1º Batalhão e também comandante-geral da PMMT.

Serviço

Aniversário de 105 anos do 1º Batalhão da Polícia Militar

Data: 03/06 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Avenida XV de Novembro, nº 669, bairro Porto, Cuiabá-MT

Obs: O estacionamento para os participantes do evento estará disponível na Poesy Aviamentos