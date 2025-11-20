MATO GROSSO
Gefron gera prejuízo de R$ 390 milhões a facções com apreensão de aeronaves e veículos
O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) gerou um prejuízo de R$ 390 milhões às facções criminosas com a apreensão de aeronaves e veículos na região da fronteira de Mato Grosso com a Bolívia nos últimos sete anos. O valor equivale a 64 aeronaves monomotor e 1.976 veículos apreendidos durante ações de combate a crimes fronteiriços, realizadas entre janeiro de 2019 e novembro de 2025.
Dentre os veículos apreendidos estão motocicletas, carros, caminhonetes e carretas, que são utilizados para transporte de drogas ou para dar apoio a grupos de traficantes. Além disso, veículos roubados ou furtados que são levados para Bolívia e são moeda de troca por entorpecente.
“A segurança na fronteira não é responsabilidade do Governo do Estado, mas o governador Mauro Mendes decidiu atuar com prioridade na região. Desde 2019, os investimentos estaduais chegam a R$ 20 milhões ao ano. Estamos falando da compra de armamentos de ponta, viaturas adequadas às exigências, para atuar em terra e áreas alagadas, sistema de rádio comunicação digital, câmeras de videomonitoramento e uma série de outros equipamentos para fazer frente à criminalidade”, destaca o secretário de Segurança, coronel César Roveri
“Não há dúvida de que essa decisão de tratar a fronteira como uma região estratégica na repressão ao crime, somada à dedicação e ao empenho dos policiais, tornou o trabalho das forças estaduais mais eficiente”, analisa Roveri.
O secretário ainda ressalta que a eficiência das forças de segurança é comprovada com os resultados históricos conquistados ano após ano.
“Estamos recuperando bens que os criminosos furtaram ou roubaram e devolvendo aos seus proprietários. Desde 2019 também estamos batendo recordes na apreensão de drogas. Este ano, até outubro, o Gefron apreendeu 19,5 toneladas, o que já superou o ano de 2024 inteiro. Nosso trabalho na área de fronteira, assim como em todo estado, está focado na redução dos índices criminais e no enfraquecimento financeiro das facções”, finaliza o secretário.
Apreensões históricas
Uma das maiores apreensões dos últimos sete anos ocorreu em setembro de 2024, na Terra Indígena Pequizal, em Comodoro (638 km de Cuiabá). Na ocasião, foram apreendidos um avião monomotor, três motocicletas, além de 600 quilos de cloridrato de cocaína.
Em outra ação, uma aeronave foi apreendida com 1 tonelada de cocaína, em uma operação conjunta realizada entre as forças de segurança Estadual e Federal realizada em setembro deste ano, em Rondonópolis.
MATO GROSSO
Seduc lança concurso artístico para selecionar capas dos materiais didáticos de 2026 da rede estadual
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) publicou o Edital nº 025/2025/GS/SEDUC/MT, que regulamenta o Concurso Artístico responsável por selecionar as artes das capas dos materiais didáticos do Sistema Estruturado de Ensino (SEE/MT) para o ano letivo de 2026/2027. A iniciativa valoriza a expressão artística dos estudantes e incentiva o protagonismo juvenil nas escolas da Rede Estadual de Ensino.
O concurso é destinado a estudantes do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), devidamente matriculados em 2026. Cada participante poderá concorrer com uma produção inédita, individual e alinhada ao segmento em que estiver matriculado. As inscrições vão até 30 de novembro.
O objetivo é fortalecer o sentimento de pertencimento, incentivar a valorização da cultura mato-grossense nas escolas e estimular a arte como linguagem de expressão e comunicação, promovendo a produção autoral e criativa integrada às práticas pedagógicas e à recomposição das aprendizagens.
As produções devem dialogar diretamente com o tema central “Raízes que inovam: ciência, arte e tecnologia em Mato Grosso”. A proposta integra identidade cultural, saberes locais, natureza e diversidade mato-grossense com elementos de inovação, tecnologia e ciência, incluindo abordagens STEAM. Serão desclassificadas obras que não apresentarem relação explícita com o tema.
O edital permite inscrições em diversas linguagens das Artes Visuais, como desenho, pintura, fotografia, arte digital, colagem, ilustração, gravura, grafite, mosaico e técnicas mistas.
O concurso será desenvolvido em três etapas sucessivas, envolvendo escolas, Diretorias Regionais de Educação (DREs) e equipe técnica da Seduc: Etapa Escolar, Etapa Regional e Etapa Estadual.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela equipe gestora, por meio de formulário eletrônico. A inscrição é gratuita e a participação é voluntária.
Ao todo, 156 produções do Ensino Regular e 65 da EJA seguirão para a etapa estadual. As submissões poderão ocorrer em formato físico e/ou digital, conforme normas do edital.
A Comissão Julgadora escolherá 3 produções por ano/etapa do Ensino Fundamental e Médio; 4 produções por segmento/ano da EJA (Ensino Fundamental) e 4 produções por semestre/ano da EJA (Ensino Médio). As obras selecionadas vão compor as capas dos materiais pedagógicos impressos e digitais do SEE/MT para 2026/2027.
O edital tem vigência de um ano a partir da publicação oficial e estabelece todas as orientações sobre participação, critérios de avaliação e prazos.
Mais informações no edital anexo.
MATO GROSSO
Orquestra CirandaMundo recebe Thales de Paiva para concerto com forró e brasilidades no Cine Teatro Cuiabá
A Orquestra CirandaMundo recebe o cantor e compositor Thales de Paiva na próxima edição do projeto Cenas da Noite, que será realizada nesta sexta-feira (21.11), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá. Celebrando a música brasileira, com direito à forró, MPB e músicas autorais, o concerto faz parte da temporada artística do Instituto Ciranda, que mantém atividades com o fomento da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).
Com grande influência da música nordestina, o músico passeia por diversos ritmos do cancioneiro nacional, como o baião, ciranda, xote, ijexá, maracatu e muito mais. Uma combinação que ganhará novas texturas e coloridos, com arranjos assinados por John Stuart e Joelson Conceição, produzidos especialmente para o concerto.
O repertório inclui composições de Thales e músicas de outros compositores conhecidos do grande público, como Alceu Valença, Mestrinho e João Gomes. Esta é mais uma edição do projeto desenvolvido pela Orquestra CirandaMundo, para receber artistas com uma trajetória já consolidada na cena local.
“A orquestra tem uma linha de colaboração com os artistas locais que têm um trabalho consistente. Com isso, podemos construir o repertório desses artistas com outras sonoridades, com as possibilidades de cores e ambiências que uma orquestra oferece. Estamos felizes de poder realizar esse encontro com o Thales”, explica o maestro Murilo Alves.
Um momento de celebração para o artista, que está passando por um momento especial. “Tá sendo incrível ver as minhas músicas com arranjos lindos, é uma honra ter recebido esse convite. E no dia 28 lanço uma música com participação do Mestrinho, que acaba de ganhar o Grammy Latino, e o concerto é praticamente na mesma semana, então está sendo especial esse mês de novembro”, conta.
Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues na entrada do Cine Teatro Cuiabá, no dia do espetáculo. Para retirar o ingresso, basta acessar o site (link aqui)
Os concertos do Instituto Ciranda dispõem de acessibilidade para pessoas com deficiência (audiodescrição e intérprete de libras).
Sobre o artista
Nascido em Belo Horizonte (MG), há mais dez anos vive em Cuiabá, onde lançou seu primeiro EP intitulado Cão Latino. Em 2023, assinou com a Gravadora Atração (São Paulo), que reúne grandes nomes da música brasileira, como Mestrinho, Demônios da Garoa, Edson Gomes, entre outros.
Seu primeiro xote, intitulado “Faz isso não”, está prestes a ganhar uma nova versão, com uma parceria de peso: a canção foi gravada pelo ícone do forró e da MPB Mestrinho, e será na lançada no dia 28 de novembro, em todas plataformas digitais.
(Com informações da Assessoria)
Economia & Finanças
