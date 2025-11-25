MATO GROSSO
Gerente da Patrulha Maria da Penha alerta: “ao menor sinal de violência contra mulher, chame a Polícia”
“A denúncia é um ato de coragem que pode salvar vidas, por isso, ao menor sinal de violência contra uma mulher, chame a Polícia”. O alerta é da capitã da Polícia Militar e gerente da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso, Denyse Valadão, que reforçou a importância de mulheres vítimas de violência doméstica colocarem um ponto final nesse círculo vicioso.
“Tenho acompanhado diariamente histórias de mulheres que viveram anos em silêncio e outras que conseguiram romper o ciclo da violência, graças a um único gesto: a denúncia. Muitas vezes, essa denúncia nem parte da própria vítima, mas de um vizinho atento, de um familiar preocupado ou até de alguém que, ao ouvir um pedido de socorro, decidiu acionar a viatura. Essa atitude pode salvar vidas”, declarou a capitã, destacando a importância da formalização da denúncia contra o agressor.
Tragédia
A capitã citou como exemplo da importância da formalização da denúncia contra o agressor o caso em Sinop, que infelizmente terminou em tragédia, no domingo (24.11). Na ocasião, uma equipe de policiais foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima optou por não completar a denúncia contra o marido, afirmando que o casal já havia entrado em entendimento.
Pouco tempo depois, um novo chamado fez os militares se deslocarem para a casa da mesma vítima e constatarem que Gislaine Ferreira da Silva, de 35 anos, foi morta a facadas pelo marido.
Ele foi preso e responderá na Justiça pelo crime. Atualmente, um feminicida pode pegar até 40 anos de prisão.
Combate à violência doméstica
De janeiro a setembro deste ano, a Patrulha Maria da Penha atendeu 4.315 mulheres vítimas de violência doméstica e realizou 8.979 visitas solidárias, em todo o Estado. O programa também conta com uma rede de atendimento que inclui assistência psicológica, jurídica e social, para auxiliar as mulheres a saírem do círculo de violência.
Desde 2019, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 2,3 milhões no programa Patrulha Maria da Penha, voltados para compra de viaturas e equipamentos tecnológicos e de trabalho próprios, além da reforma de locais e sedes para atendimento às vítimas.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, destacou que o programa tem reduzido os índices de reincidência de violência entre as mulheres atendidas, e que os resultados positivos são uma soma de esforços no trabalho do policiamento ostensivo, preventivo e dos investimentos do governo no âmbito da segurança pública em Mato Grosso.
“Conseguimos também ampliar o efetivo de militares que compõe o programa em todo o Estado e vamos avançar ainda mais. Essa atenção do Governo Estadual representa um fortalecimento da rede de enfrentamento ao combate à violência contra as mulheres e vulneráveis”, afirmou.
Além dos investimentos, as Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Assistência Social e Cidadania firmaram um Termo de Cooperação Técnica garantindo pagamento de horas extras a policiais civis, militares e bombeiros que atuarem nas ações do programa SER Família Mulher, fortalecendo o combate à violência contra as mulheres.
Fonte: Governo MT – MT
Voluntários reforçam importância da doação durante homenagem no MT Hemocentro: “amanhã posso estar precisando”
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, promoveu uma homenagem aos doadores de sangue e aos parceiros que compareceram, nesta terça-feira (25.11), à comemoração pelo Dia Nacional do Doador de Sangue.
Os voluntários foram recebidos com um coffee-break, apresentações culturais, personagem de animação infantil para entreter as crianças e sorteio de brindes para os doadores de novembro.
A promotora de vendas Patrícia Leonel Freitas, de 50 anos, doou sangue pela quarta vez em sua vida, mas pela primeira vez no MT Hemocentro.
“Eu achei bacana a gente ser valorizado. Me senti muito bem e vou vir sempre aqui porque gostei muito. Me senti protegida. Estou saindo daqui muito feliz por estar ajudando e por ter sido ajudada. É muito importante, porque hoje estou doando, mas amanhã posso estar precisando”, contou.
O diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, agradeceu aos doadores e aos empresários presentes pela parceria com a unidade ao longo do ano, para que se realizem cada vez mais coletas e o estoque de sangue permaneça abastecido no Estado.
“É com muita alegria que nós recebemos vocês, parceiros, servidores e pacientes. O serviço não pode parar! Como é bonito ver a casa cheia, não só no dia de hoje. Hoje comemoramos, no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Queria agradecer a todos vocês”, disse o diretor em seu discurso.
Felipe Goelzer Pereira, 40 anos, doador de sangue desde os 18 anos e diretor comercial de uma empresa parceira do MT Hemocentro, conta que sentiu uma sensação muito forte de que poderia fazer algo maior do que somente ser um doador e resolveu criar a campanha anual “MD Mais Vida”, que, desde 2017, incentiva a doação de sangue na unidade e será realizada nos dias 2 e 3 de dezembro.
Crédito: Arquivo pessoal
“Estamos indo para o 9º ano de campanha. São aproximadamente 2.700 bolsas de sangue já arrecadadas no Estado de Mato Grosso e, este ano, mais umas 300 a gente está imaginando também”, informou Felipe.
A empresária Zilda Zompero é parceira do MT Hemocentro há mais de 20 anos e sempre conscientiza os funcionários da sua empresa a doarem sangue na unidade.
“Eu acho muito importante as pessoas virem doar, porque a gente não sabe quando vai precisar. Todas as vezes que o Hemocentro chama, a gente está aqui e meus colaboradores estão sempre aqui, porque a gente sabe que o homem pode doar até quatro vezes no ano e a mulher, três vezes. Então, os meus meninos da loja já sabem e já têm as datas em que vêm. Para eles, é uma alegria estar aqui e fazer o bem pela doação de sangue”, afirmou.
Luiz Carlos Culca Nogueira, coordenador do Projeto 10 S da Assembleia Legislativa, que incentiva a doação pelos servidores por meio de uma gincana, não pode doar sangue por ser receptor de plaquetas, mas faz questão de colaborar.
“Eu tenho plaquetopenia desde os 12 anos de idade. Embora hoje o meu quadro esteja muito estabilizado, na infância eu sofri muito com a necessidade de usar plaquetas. Tinha muito sangramento, não podia sangrar, e as plaquetas não eram suficientes. Então, não posso doar por ser portador de plaquetopenia. Em contrapartida, toda vez que tem campanha, eu faço o máximo para ajudar, porque sei o quanto é importante a doação de sangue — não só o sangue em si, mas os quatro hemocomponentes que têm lá e salvam outras vidas”, disse.
O grupo de siriri Associação Cultural Coração Atalaiense e o cantor Edmilson Maciel, da Banda Terra, abrilhantaram a comemoração. A empresária Amanda Chagas, doadora fidelizada do MT Hemocentro, se vestiu de Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, e levou a amiga Fernanda Iuli, vestida de Moana, para entreter as crianças.
Fonte: Governo MT – MT
Sema apresenta resultados da Gestão de Recursos Hídricos na Assembleia Legislativa
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apresentou à Assembleia Legislativa o Relatório de Gestão de Recursos Hídricos de Mato Grosso na tarde desta segunda-feira (24.11), com objetivo de apresentar as ações desenvolvidas para a gestão das águas no Estado, atendendo as exigências legais de transparência das políticas públicas e permitindo uma divulgação ampla das atividades.
O Relatório é uma iniciativa da Superintendência de Recursos Hídricos que tem como funções promover o uso racional para usos múltiplos através de outorgas, água subterrâneas e segurança de barragens, também o planejamento e gestão através do Plano Estadual, programas Progestão e Procomitês e apoio aos Comitês de Bacia, além do monitoramento da água e do ar por meio de controle de qualidade e análises laboratoriais.
A secretaria adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos, Lilian Ferreira, destacou o esforço da equipe em melhorar os resultados e o compromisso da Sema, junto a Agência Nacional de Águas, de fazer a publicização dos resultados.
“Podemos dizer que estamos conseguindo, estamos analisando os nossos processos de outorga dentro do mês protocolado e esse é um grande avanço entre tantos outros mostrados aqui. Também temos avanços no monitoramento da qualidade de água, de gestão dos planos de bacias e todos os outros que são realizados para chegar nesse resultado mostrados”, destacou a gestora.
O superintendente de Recursos Hídricos, Luiz Henrique Noquelli, apresentou o documento de destacou a missão do órgão gestor que é o de assegurar oferta de recursos hídricos em quantidade e qualidade, promovendo a gestão integrada, descentralizada e participativa.
“Agradecemos a oportunidade de divulgar os trabalhos na casa do povo, ampliando para que a informação consiga chegar na base, porque a gestão de recursos hídricos tem essa peculiaridade de ter que ouvir o cidadão local”.
A reunião foi conduzida pelo deputado estadual Carlos Avallone, com a presença dos também deputados Wilson Santos e Gilberto Cattani.
“Conte com a comissão do meio ambiente, somos parceiros, apoiamos o trabalho e queremos acompanhar. O trabalho que vocês realizam na questão das aguas é fundamental para que possamos produzir, continuar bebendo agua na cidade, no abastecimento tudo isso é fundamental”, ressaltou Carlos Avallone sobre a apresentação.
Segurança de Barragens
A Sema é o órgão fiscalizador no estado responsável pelas barragens de acumulação de água para usos múltiplos, exceto geração de energia. A Gerência de Segurança de Barragens classifica quanto a segurança e define quais as obrigações legais os empreendedores terão.
Foram cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre segurança de barragens (SNISB) 640 barragens, emitidas 170 atos de classificação quanto a segurança de barragens e realizadas 22 vistorias de fiscalização de barragens. O número de cadastros realizados pela Sema dentro do SNISB foram de 209 este ano, quase o dobro da quantidade do ano passado que foram 106 cadastros.
O setor foi responsável também pela realização de 3 workshops regionais, para difusão da cultura de segurança de barragens nos municípios de Tangará da Serra, Sinop e Água Boa, contribuindo para a capacitação direta de 180 pessoas e também pela realização do 3º Simpósio Estadual sobre Segurança de Barragens de Mato Grosso, com a participação de profissionais da área.
Monitoramento da Qualidade da Água
Atualmente são 112 estações de monitoramento da qualidade da água superficial e a Pasta monitora 30 parâmetros físicos, químicos e biológicos. A Coordenadoria de Monitoramento da qualidade da água e do Ar realiza a análise de qualidade da água em 20 pontos de trechos de rios com metas progressivas e realiza a campanha de balneabilidade. Em 2025, foram 41 praias fluviais monitoradas, sendo 34 consideradas próprias para banho e 7 impróprias. Os relatórios de balneabilidade estão disponíveis para consulta pública no site da Sema.
Sala de Situação
O monitoramento quantitativo é realizado pela Sala de Situação para previsão de eventos hidrológicos Críticos. O setor monitora e apoia a prevenção de eventos críticos. Foram realizados 244 boletins diários, 50 semanais e 12 mensais com informações sobre níveis dos rios e chuva acumulada. Todos os boletins estão publicados no site da Sema. Com a aquisição das novas estações telemétricas, o objetivo é ampliar a cobertura de monitoramento de chuva e nível de 59 para 68 estações até dezembro de 2025.
Monitoramento da Qualidade do Ar
A Sema iniciou este ano um projeto piloto de monitoramento em tempo real de poluentes atmosféricos. Os dados de qualidade do ar são disponibilizados em forma de boletim diários e em tempo real pela internet. 5 estações estão instaladas em Cuiabá e Várzea Grande e 13 sensores instalados no estado.
Outros Assuntos
Outros assuntos abordados no relatório estão Política de Segurança de Barragens, outorga, monitoramento qualitativo e quantitativo da água superficial, a prestação de contas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), Política Estadual e Planos de Bacias Hidrográficas. Também foram abordado os programas de apoio e instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos (Progestão e Procomitês Estadual) e órgãos Colegiados (Cehidro e Comitês de Bacias Hidrográficas).
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
