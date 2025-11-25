SEGURANÇA
Gerente da Patrulha Maria da Penha alerta: “ao menor sinal de violência contra mulher, chame a Polícia”
“A denúncia é um ato de coragem que pode salvar vidas, por isso, ao menor sinal de violência contra uma mulher, chame a Polícia”. O alerta é da capitã da Polícia Militar e gerente da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso, Denyse Valadão, que reforçou a importância de mulheres vítimas de violência doméstica colocarem um ponto final nesse círculo vicioso.
“Tenho acompanhado diariamente histórias de mulheres que viveram anos em silêncio e outras que conseguiram romper o ciclo da violência, graças a um único gesto: a denúncia. Muitas vezes, essa denúncia nem parte da própria vítima, mas de um vizinho atento, de um familiar preocupado ou até de alguém que, ao ouvir um pedido de socorro, decidiu acionar a viatura. Essa atitude pode salvar vidas”, declarou a capitã, destacando a importância da formalização da denúncia contra o agressor.
Tragédia
A capitã citou como exemplo da importância da formalização da denúncia contra o agressor o caso em Sinop, que infelizmente terminou em tragédia, no domingo (24.11). Na ocasião, uma equipe de policiais foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima optou por não completar a denúncia contra o marido, afirmando que o casal já havia entrado em entendimento.
Pouco tempo depois, um novo chamado fez os militares se deslocarem para a casa da mesma vítima e constatarem que Gislaine Ferreira da Silva, de 35 anos, foi morta a facadas pelo marido.
Ele foi preso e responderá na Justiça pelo crime. Atualmente, um feminicida pode pegar até 40 anos de prisão.
Combate à violência doméstica
De janeiro a setembro deste ano, a Patrulha Maria da Penha atendeu 4.315 mulheres vítimas de violência doméstica e realizou 8.979 visitas solidárias, em todo o Estado. O programa também conta com uma rede de atendimento que inclui assistência psicológica, jurídica e social, para auxiliar as mulheres a saírem do círculo de violência.
Desde 2019, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 2,3 milhões no programa Patrulha Maria da Penha, voltados para compra de viaturas e equipamentos tecnológicos e de trabalho próprios, além da reforma de locais e sedes para atendimento às vítimas.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, destacou que o programa tem reduzido os índices de reincidência de violência entre as mulheres atendidas, e que os resultados positivos são uma soma de esforços no trabalho do policiamento ostensivo, preventivo e dos investimentos do governo no âmbito da segurança pública em Mato Grosso.
“Conseguimos também ampliar o efetivo de militares que compõe o programa em todo o Estado e vamos avançar ainda mais. Essa atenção do Governo Estadual representa um fortalecimento da rede de enfrentamento ao combate à violência contra as mulheres e vulneráveis”, afirmou.
Além dos investimentos, as Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Assistência Social e Cidadania firmaram um Termo de Cooperação Técnica garantindo pagamento de horas extras a policiais civis, militares e bombeiros que atuarem nas ações do programa SER Família Mulher, fortalecendo o combate à violência contra as mulheres.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo sem registro em Alto Paraguai
Policiais militares do Núcleo da PM de Alto Paraguai, prenderam nesta terça-feira (25.11), um homem de 18 anos, por posse irregular de arma de fogo. O suspeito foi preso em flagrante com um revólver de calibre .38.
Durante patrulhamento pelo bairro Catira, os militares se depararam com o homem, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial e correu para dentro de uma casa, denunciada por ser um ponto onde já haviam ocorridos outros crimes na cidade.
A equipe realizou a abordagem ao suspeito e, em buscas dentro do imóvel, encontrou um revólver de calibre .38. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que a arma era de sua propriedade.
Diante dos fatos e irregularidade, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil de Diamantino, junto com a arma apreendida, para as devidas providências que o caso requer.
Disque Denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil cumpre cinco mandados contra casal faccionado envolvido em crimes no Norte de MT
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (25.11), em Itaúba, a Operação Sangria, para cumprimento de cinco mandados judiciais em desfavor de um casal faccionado e envolvido em crimes na região norte de Mato Grosso.
A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, um mandado de busca e apreensão domiciliar, além de medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos.
A mulher, de 31 anos, é investigada por integrar uma facção criminosa e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Em desfavor da suspeita também foi deferida a medida cautelar para extração de dados do seu aparelho celular.
O segundo alvo, de 27 anos, vinha sendo procurado por dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Com os suspeitos foram apreendidos os celulares e uma porção de maconha.
Conforme o delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop, Eugênio Rudy Júnior, ambos são membros de uma facção e mantinham um relacionamento amoroso.
“A suspeita foi localizada em uma residência no perímetro urbano de Itaúba. O namorado foi surpreendido pelos policiais civis em uma chácara situada nas proximidades da BR-163”, destacou o delegado Eugênio Rudy Júnior.
No momento da abordagem, o criminoso tentou resistir à prisão, porém foi contido pela equipe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Sinop.
Em seguida, o casal foi conduzido até a Delegacia de Itaúba para as providências cabíveis, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição da Justiça.
Renorcrim
A Operação faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim). A rede reúne delegados titulares das unidades especializadas e promotores públicos dos 26 estados e Distrito Federal e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência e Operações Integradas (DIOPI) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), para traçar estratégias de inteligência de combate de forma duradoura à criminalidade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Presidente do TJMT dá boas-vindas à nova turma de oficiais de Justiça no IntegraServ
Audiência define serventias destinadas a cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros
Judiciário de Mato Grosso sedia 18º Fórum Nacional de Mediação e Conciliação
Voluntários reforçam importância da doação durante homenagem no MT Hemocentro: “amanhã posso estar precisando”
Sema apresenta resultados da Gestão de Recursos Hídricos na Assembleia Legislativa
Segurança
Gerente da Patrulha Maria da Penha alerta: “ao menor sinal de violência contra mulher, chame a Polícia”
“A denúncia é um ato de coragem que pode salvar vidas, por isso, ao menor sinal de violência contra uma...
Homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo sem registro em Alto Paraguai
Policiais militares do Núcleo da PM de Alto Paraguai, prenderam nesta terça-feira (25.11), um homem de 18 anos, por posse...
Polícia Civil cumpre cinco mandados contra casal faccionado envolvido em crimes no Norte de MT
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (25.11), em Itaúba, a Operação Sangria, para cumprimento de cinco mandados judiciais em desfavor...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
CIDADES6 dias atrás
Parque Florestal é reaberto em Sinop com foco ampliado em educação ambiental e visitação consciente
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura promove capacitação para debater equidade étnico-racial e combate ao racismo em Sinop
-
TCE MT6 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
TCE MT6 dias atrás
TCE emite recomendações a municípios após diagnóstico revelar déficit e fragilidades na oferta de educação infantil em Mato Grosso
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura não abre nesta quinta (20) e sexta-feira (21); veja o que funciona na saúde
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT capacita fiscalizados para uso do novo modelo do Sistema Aplic
-
Política5 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias