Gerentes das UBS recebem capacitação sobre acompanhamento de exames laboratoriais

A Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) encerrou mais uma semana intensa de atividades ao lado de técnicos da Empaer e do Senar-MT com um objetivo claro: fortalecer a agricultura familiar de Várzea Grande, valorizando o trabalho dos pequenos produtores e promovendo o desenvolvimento sustentável no campo.

A agenda foi marcada por visitas técnicas a diversas comunidades rurais e assentamentos do Município, onde os técnicos prestaram orientações sobre manejo, adubação, sistemas de irrigação e associativismo. A semana foi concluída com uma palestra sobre a importância da organização rural como estratégia de crescimento coletivo para os agricultores familiares.

O coordenador de Desenvolvimento Rural, Leandro Luiz da Silva, destaca a importância do acompanhamento direto nas propriedades. “A presença do poder público junto ao pequeno produtor é essencial. Estar na roça, olhar de perto, escutar, orientar e apoiar é o que realmente faz a diferença na vida de quem produz com tanta dedicação”, afirmou.

Entre os destaques das visitas, está o produtor Zito Portela, do assentamento Dorcelina Folador, que plantou uma nova safra de melancia, já com destino certo: os programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Zito enfatizou o valor da agricultura familiar:

“Planto junto com o meu amor, que é minha esposa dona Ivani, e com o Carlão, nosso amigo, e a esposa dele dona Leonice. Estamos aqui fazendo tudo com amor, carinho e dedicação para produzir um alimento orgânico e de qualidade. Viva a agricultura familiar”, afirmou.

Já na comunidade do Pai André, a produtora dona Rosa exibe com orgulho sua horta irrigada, resultado do trabalho assistido pelo Senar-MT (por meio do programa ATeG) e pela Empaer. Alface, couve e cebolinha crescem viçosas nas mãos da agricultora, que agora também colhe o reconhecimento.

Outro exemplo é o produtor Francisco Villas Boas, da região do Sadia III. Em apenas dois hectares, ele cultiva melancia e melão, aproveitando o adubo orgânico distribuído pela prefeitura na última semana, conhecido como “cama de frango”.

No assentamento Formigueiro, o produtor Orlando recebeu a equipe técnica em sua propriedade diversificada, com produção consorciada de jiló, maxixe, abobrinha vitória, pimenta de cheiro e feijão-de-corda, todos irrigados por sistema de gotejamento. Segundo Leandro, “toda essa produção só é possível porque o produtor está se capacitando, ouvindo os técnicos, aplicando tecnologia e aproveitando os recursos que são oferecidos”.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, destacou o papel da parceria institucional. “Essa ação conjunta com a Empaer e o Senar fortalece as cadeias produtivas e garante que o agricultor familiar tenha acesso ao conhecimento técnico e às ferramentas para crescer com sustentabilidade”, pontuou.

A semana encerrou com a palestra “Organização Rural – Associativismo como Estratégia de Organização Produtiva”, promovida em parceria com a Empaer e voltada aos agricultores do assentamento Formigueiro. A proposta foi incentivar a união entre os produtores, mostrando como a formação de associações pode ampliar oportunidades de comercialização, compras coletivas e acesso a políticas públicas.

FEIRA FAM – Na primeira quinta-feira de julho, foi realizada mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar (Feira FAM), que se tornou um marco em Várzea Grande. De acordo com a coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal e médica veterinária Glaucy Kelly Enciso Alves, esta foi a melhor edição do ano.

“Os que vendem almoço venderam tudo. Vieram pessoas de vários bairros em busca de produtos frescos. Os produtores e feirantes estão gostando muito da feira, que virou uma vitrine para a agricultura familiar”, comemorou Kelly Enciso também responsável pela feira.

A edição reuniu 20 feirantes, entre agricultores, artesãos e produtores de pães caseiros, doces, bolos e compotas. A próxima edição já está sendo aguardada com expectativa por quem cultiva e por quem consome.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT