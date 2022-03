Gestão Emanuel Pinheiro aplicará R$ 90 milhões em obras na Miguel Sutil, recapeamento, e melhoria na drenagem do Jardim Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, em exercício, José Roberto Stopa, informou nesta quinta-feira (17), que a gestão Emanuel Pinheiro já assegurou os recursos necessários para investir nas obras de mobilidade urbana planejadas para diferentes pontos da Avenida Miguel Sutil. Segundo ele, o recurso de aproximadamente R$ 90 milhões está garantido por meio da formalização de uma parceria com o Banco do Brasil.

Conforme elencado por Stopa, as intervenções projetadas pelo Município consistem na construção de dois viadutos, sendo um na rotatória de acesso ao Centro de Eventos do Pantanal e outro ligando as avenidas Lava Pés e Antártica, e também de uma trincheira na rotatória do Circulo Militar. Além disso, cerca de R$ 10 milhões do valor conseguido com a instituição financeira serão aplicados em ações de recapeamento asfáltico.

“Estamos concluindo o trabalho de sondagem para essas obras. Essa é uma etapa importante para que, já no mês de abril, possamos lançar a licitação dos dois novos viadutos e para a trincheira. O prefeito Emanuel Pinheiro já tinha anunciado que estava tudo certo para os dois viadutos e, agora, temos também a confirmação que vamos resolver o grande problema de trânsito na região da rotatória do Circulo Militar”, explica Stopa.

Ainda conforme relatado pelo prefeito em exercício, a Prefeitura de Cuiabá também tem em seu cronograma de obra a realização de uma grande intervenção no bairro Jardim Cuiabá, localizado na mesma região, visando eliminar um problema de alagamento existente no local. De acordo com ele, o trabalho será focado na melhoria da rede de drenagem e deve ocorrer ainda neste ano.

“Temos também um problema sério de drenagem insuficiente no bairro Jardim Cuiabá. Por conta do crescimento imobiliário na região, o volume de água desta bacia aumentou muito, causando inundações sérias que geram transtornos e prejuízos aos moradores. Diante disso, junto com início da obra da trincheira, que deve acontecer ainda este ano, vamos resolver a situação dessa comunidade”, completa.