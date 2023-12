Gestão Emanuel Pinheiro atinge 88% de cobertura de esgoto e garante proteção ao rio Cuiabá

A cidade de Cuiabá conta atualmente com cobertura de 88% da rede de esgoto, de acordo com os dados mais recentes da concessionária Águas Cuiabá. Nacionalmente premiado pelos resultados positivos no saneamento básico, o Município conseguiu não apenas aumentar a qualidade de vida dos moradores, mas também preservar o rio Cuiabá.

Com o aumento da rede sanitária e o tratamento do esgoto, mais de 13 toneladas de esgoto in natura por dia deixam de ser jogados no rio Cuiabá, o que ajuda a preservar a água de um dos mais importantes recurso hídricos do estado e do Pantanal mato-grossense.

Chama atenção o avanço da rede de esgoto na capital: em agosto a cobertura total era de 81%. No último balanço, divulgado em novembro, o total é de 88%. Os números mostram que Cuiabá vai atingir a meta do Novo Marco Legal do Saneamento Básico 10 anos antes do prazo.

De acordo com as metas definidas pela Lei Federal 14.026/2020, o país deverá fornecer água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90%, até 2033.

No tradicional bairro Quilombo, 95% das obras de saneamento básico foram construídas. Em toda capital, foram 450 km de rede de esgoto implantados e 100 Km de rede de água implantados.

Os investimentos em saneamento básico renderam dois prêmios para Cuiabá. Nesta semana, a gestão Emanuel Pinheiro foi premiada na categoria “Melhores Evoluções em Tratamento de Esgoto”, na 7ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso & ESG, do Instituto Trata Brasil (ITB). Em novembro de 2022, Cuiabá já havia recebido um prêmio da mesma instituição, por ter sido a capital brasileira com a melhor média de investimento anual em saneamento básico por habitante.

“Cuiabá está se transformando em uma referência em saneamento básico. Sabemos o real valor desta iniciativa para a nossa cidade e por isso a priorizamos. Fico muito feliz em fazer parte deste momento histórico para as famílias cuiabanas. Uma cidade bem saneada atrai investimentos, gera mais oportunidades e dignidade para sua gente. Temos essa convicção e seguiremos nos dedicando à universalização do saneamento, pelo bem da presente e futuras gerações. Promovemos uma verdadeira revolução subterrânea, o que traduz nosso respeito à população, saúde e ao meio ambiente”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) demonstram que em 2022 Cuiabá estava em 55º no ranking do saneamento no Brasil e em 2023 passou para 32º no mesmo ranking. Entre 2022 e 2023, Cuiabá foi o município que mais subiu no ranking do saneamento, com 23 posições.

“Os avanços de Cuiabá em saneamento básico são resultado de um conjunto de fatores, incluindo a gestão eficiente dos recursos hídricos, a implantação de novas redes de coleta e tratamento de esgoto e a conscientização da população sobre a importância do saneamento”, comentou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT