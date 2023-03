Gestão Emanuel Pinheiro coloca Cuiabá novamente em destaque nacional com investimento em saneamento básico

Cuiabá foi novamente destaque nacional pelas melhorias executadas no saneamento básico, durante a gestão Emanuel Pinheiro. Em matéria veiculada no Jornal Nacional desta quarta-feira (29), a capital mato-grossense foi, mais uma vez, citada como a que realiza o maior investimento, por habitantes, entre as grandes cidades brasileiras.

A reportagem, que trata da discussão do Governo Federal para mudanças no Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), mostra que o objetivo estabelecido pela legislação é o de garantia de água potável em 99% das casas e coleta de esgoto em 90%, até 2023. Nesse sentido, Cuiabá também se destaca em comparação com a meta nacional.

Neste momento, a partir dos mais de R$ 900 milhões empregados nesta área, Cuiabá possui 80% de cobertura de rede de esgoto, sendo que a meta da gestão Emanuel Pinheiro é chegar a marca de 91% até o fim de 2024. Além disso, no quesito água potável, a população cuiabana já conta com o fornecimento desse serviço sem intermitência.

“Cuiabá está se transformando em uma referência em saneamento básico. É um orgulho para todos nós ver nossa amada cidade ser citada em mais uma reportagem nacional como um exemplo a ser seguido. Isso é fruto de um trabalho responsável que estamos fazendo. Temos a certeza que vamos continuar avançando”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

RANKING NACIONAL

O Instituto Trata Brasil divulgou, neste mês de março, a 15ª edição do Ranking do Saneamento, feito em parceria com a GO Associados. Seguindo os dados do Plano Nacional de Saneamento (Plansab), o relatório aponta Cuiabá como a capital brasileira com o maior investimento nesta área, com R$ 369,33, por habitante.

O valor supera a média nacional, per capita que, conforme o estudo, é de R$ 203,51. Além disso, no levantamento geral, Cuiabá subiu 23 posições, saindo do 55º lugar, conquistado em 2023, para 32º, em 2023. Segundo a meta determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, até o fim de 2024, R$ 1,2 bilhão será investido no saneamento básico da capital de Mato Grosso.

Clique aqui e assista a reportagem completa

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT