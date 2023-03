Gestão Emanuel Pinheiro conquista 23 posições em ranking do saneamento em um ano; capital registra maior investimento médio do país

Cuiabá apresenta o maior investimento médio anual por habitante no saneamento básico no país. O patamar nacional para alcançar a universalização, de acordo com dados do Plano Nacional de Saneamento (Plansab), é de aproximadamente R$203,51 por habitante e na capital mato-grossense, o investimento é de R$369,33 per capita. Administrada pela gestão Emanuel Pinheiro, Cuiabá também despontou conquistando 23 posições no ranking nacional do saneamento, passando de 55º, no ano de 2022, para 32º, em 2023.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados, nesta segunda-feira (20), na 15ª edição do Ranking do Saneamento.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destaca o destaque nacional como a tradução efetiva do compromisso com à saúde, fortalecendo ações preventivas, e também com o meio-ambiente. Ele relembrou ainda que deixará como legado uma verdadeira revolução subterrânea, uma exponencial virada histórica em investimentos e sustentabilidade.

“Todo esse aporte já reflete para que nossa capital alcance metas estabelecidas pelo Marco Nacional do Saneamento Básico quase uma década antes do prazo, ainda em 2023”, relembrando que na capital, mais de 442 km de rede de esgoto foram implantadas. Os investimentos realizados de 2017 representam menos 13 toneladas diárias de carga poluidora nos rios Cuiabá e Coxipó. A rede de esgoto já alcança quase 80% dos bairros.

Com quase R$ 900 milhões já aplicados nessa área, o prefeito de Cuiabá destaca que a meta é chegar a R$ 1,2 bilhão até dezembro de 2024.

O relatório apresentado nesta segunda-feira (20), faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano de 2021, publicado pelo Ministério das Cidades.

O Ranking do Saneamento 2023 considera não apenas os investimentos realizados pelos prestadores, mas também os investimentos realizados pelo poder público. Quanto maior for essa razão, mais investimentos o município está realizando relativamente à arrecadação, sendo assim, merece uma melhor posição no Ranking.

Premiação – O reconhecimento pelos investimentos promovidos pela gestão Emanuel Pinheiro, desde 2017, já resultaram no reconhecimento nacional. Cuiabá, em novembro de 2022, recebeu o prêmio do Instituto Trata Brasil, na categoria inédita de inovação e tecnologia.

A capital possui concessão plena de água e esgoto, por meio da empresa Águas Cuiabá, desde 2017.