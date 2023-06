Gestão Emanuel Pinheiro foi a que mais implantou iniciativas inéditas para tratamento adequado do lixo

Foi tão grande o sucesso da primeira oficina sobre como elaborar um plano de negócios, realizada pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Sebrae nesta quarta-feira (28), que novas turmas com o mesmo tema serão colocadas na programação da Sala do Empreendedor, localizada no Cuiabanco. Trinta alunos participaram do primeiro curso e mais 53 pessoas aguardam na fila de espera para as outras turmas. O Cuiabanco é um projeto de autoria da gestão Emanuel Pinheiro, que tem como finalidade conceder linhas de crédito aos empreendedores regionais, além de capacitação profissional e acompanhamento dos negócios.

Rosilda Santana é uma das microempreendedoras que aproveitaram a oportunidade para aumentar seus conhecimentos. Após anos trabalhando na área da hotelaria, há quatro meses decidiu empreender no segmento de “mesa posta” e começou a se capacitar. “Já fiz um curso sobre marketing digital e agora estou neste de planos de negócios, aqui no Cuiabanco. Está sendo extremamente útil e proveitoso para mim. Essa iniciativa da prefeitura voltada para os microempreendedores é essencial, especialmente para aqueles que estão começando e ainda estão se adaptando. Estou gostando muito do curso e espero que tenham mais edições no futuro”, elogiou.

O guia turístico Cley Alencar também decidiu se capacitar, para aprimorar seu trabalho. Decidi participar deste curso porque vejo a necessidade de aprender em sala de aula para aplicar no campo. Eu trabalho com turismo de passeio contemplativo. Anteriormente, eu era contratado como CLT, mas este ano fui obrigado a caminhar com as próprias pernas, pois as empresas não querem mais arcar com os encargos trabalhistas. Nós, guias turísticos, enfrentamos dificuldades para impulsionar nosso negócio devido à falta de conhecimento. Por isso, estou frequentando a sala de aula por meio deste curso, a fim de adquirir conhecimentos para aplicar no meu trabalho. Muitas pessoas que trabalham no setor do turismo hoje precisam de orientações e essa oportunidade é muito valiosa”, declarou.

O diretor de Geração de Emprego, Renda e Qualificação Profissional da Prefeitura, Rafael Butareli comentou que o empreendedorismo é uma grande oportunidade atualmente, inclusive para pessoas que estão buscando um novo espaço no mercado de trabalho. “Dentro do complexo do Cuiabanco, temos a capacidade de oferecer essas oficinas e cursos para qualquer pessoa, trabalhador ou empreendedor, com o objetivo de impulsionar e expandir seus negócios na capital. Um empreendedor pode ser um gerador de empregos, essa é a visão que buscamos transmitir. Desejamos que seus negócios cresçam cada vez mais, gerando emprego e renda tanto para suas famílias quanto para os trabalhadores que precisam. Buscamos empreendedores e qualquer pessoa interessada em se capacitar para impulsionar seus negócios e gerar renda”, disse.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT