Gestão Emanuel Pinheiro investe cerca de R$ 6 milhões na transformação da malha viária do Tijucal

Com 40 anos de fundação e uma pavimentação que ultrapassa a marca dos 30 anos de existência, o bairro Tijucal será beneficiado com uma completa transformação em sua malha viária. Nesta terça-feira (22), o prefeito Emanuel Pinheiro estabeleceu o início imediato do trabalho de recapeamento nas vias da comunidade.

A obra recebe um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, destinado a Cuiabá por meio de emenda parlamentar do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho). O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Pública, que também coordenará a execução dos serviços em 37 ruas.

Ao todo, serão mais de 10 quilômetros de extensão alcançados e totalmente recuperados. Para isso, o projeto está dividido entre as etapas de recuperação do pavimento e implantação da sinalização viária. O prefeito Emanuel Pinheiro destacou que a obra representa toda transformação que tem sido feita nos bairros mais afastados da região central.

“Fomos eleitos para atender à população e é isso que estamos fazendo mais uma vez. Iniciamos o maior investimento em infraestrutura da história do Tijucal. É uma ação que mostra que nossa gestão atua dos bairros para o centro. Para nós, não há desenvolvimento, crescimento ou qualidade de vida sem justiça e inclusão social”, disse o prefeito Emanuel.

O vice-prefeito e Secretário de Obras Pública, José Roberto Stopa, afirmou que a intervenção planejada para o bairro, além do desenvolvimento estrutural, cria um ambiente mais agradável e seguro aos pedestres e motoristas. Somado a isso, a valorização dos imóveis da região também é um importante benefício alcançado por meio desta ação.

“Essa obra traz consigo a garantia de uma renovação que ultrapassa as superfícies, impactando de maneira significativa o dia a dia dos cidadãos. A melhoria na qualidade das vias não somente tornará o tráfego mais seguro, mas também oferecerá uma sensação de conforto e modernidade aos moradores”, comentou o vice-prefeito Stopa.

A operação de recuperação da malha viária é uma sequência da melhoria na infraestrutura do Tijucal, iniciada pela Prefeitura de Cuiabá em 2022. Na época, o bairro foi atendido com a pavimentação das ruas 216 e 217, garantindo um avanço na qualidade de vida para centenas de moradores da localidade.

O presidente da Associação de Moradores do Tijucal, Jocimar Fortes, agradeceu o olhar cuidadoso com a comunidade. “Agradecemos a gestão Emanuel Pinheiro e ao deputado federal Emanuelzinho, pois sem a emenda destinada por ele essa obra não seria possível. Estamos recebendo um presente que dentro de 40 dias mudará as vias do bairro”, comemorou.

Também participaram da solenidade os secretários municipais de Governo, Wilton Coelho, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Renivaldo Nascimento, de Habitação e Regularização Fundiária, Marcrean Santos, e de Ordem Pública, Leovaldo Sales, além do diretor-presidente da ARSEC, Vanderlúcio Rodrigues. A Câmara Municipal foi representada pelos vereadores Mário Nadaf, Luis Claudio e Marcus Brito Jr.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT