Gestão Emanuel Pinheiro investirá R$ 26 milhões em pavimentação e recapeamento do Serra Dourada e 1º de Março

O prefeito Emanuel Pinheiro e o vice-prefeito José Roberto Stopa assinaram, nesta sexta-feira (18), um contrato de R$ 26 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF), para investimento em asfaltamento e recapeamento. O recurso atenderá a demanda de melhoria na infraestrutura viária dos bairros Serra Dourada e 1º de Março, ambos situados na região Norte de Cuiabá.

Do valor total, R$ 24 milhões são de emenda parlamentar do senador e ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e mais R$ 2 milhões de contrapartida da Prefeitura de Cuiabá. A assinatura contou com a presença dos superintendentes da CEF, Eduardo Tsuchiya Júnior, Gilliard Beltrão, Rudinei Marcelo Pletsch, além do vereador Jeferson Siqueira.

“Esse contrato é para realizar um sonho dos moradores do Serra Dourada e do 1º de março. Vamos asfaltar todo o bairro Serra Dourada, com padrão de qualidade da nossa gestão. Ou seja, obra com rede de drenagem, calçada e meio-fio. Junto com isso, vamos fazer todo recapeamento e pavimentação do nosso 1º de março”, explicou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, relatou que os projetos para os dois bairros já foram elaborados e estão prontos para execução. Segundo ele, a partir deste momento, o Município irá atuar no processo licitatório para contratação das empresas especializadas que irão realizar os trabalhos.

“Estamos dando continuidade ao nosso planejamento de melhoria da malha viária de Cuiabá. Esse trabalho é executado de forma macro, ou seja, abrange a construção de novos asfaltos e recuperação de pavimentação antiga. Agora, vamos dar celeridade na licitação para que nos próximos meses possamos iniciar as obras”, disse Stopa.

Emanuel agradeceu a parceria do ministro Carlos Fávaro e da CEF. “O ministro não tem faltado com Cuiabá, tem nos dado muito apoio ao lado do deputado federal Emanuelzinho. A Caixa Econômica também é sempre parceira, com esses jovens superintendentes, que têm feito a diferença nesse início de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, finalizou.

OUTROS PROJETOS

Somado às obras no Serra Dourada e 1º de março, o prefeito Emanuel Pinheiro também anunciou nesta semana o recapeamento de diversas vias do bairro Tijucal. Localizado na região Sul, a comunidade receberá o investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, para mais de 10 quilômetros de recuperação da malha viária.

O valor é proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho. Ainda conforme o chefe do Executivo, a obra está planejada para iniciar já na próxima semana e alcançará cerca de 40 ruas do tradicional bairro, fundado há mais de 40 anos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT