Gestão Emanuel Pinheiro já conta com 57 equipes de saúde bucal

A gestão Emanuel Pinheiro vem ampliando o atendimento odontológico na capital. Desde 2017, primeiro ano de governo, foram implantadas 41 equipes e outras seis já estão em funcionamento apesar de não terem sido entregues oficialmente. Quando assumiu a Prefeitura de Cuiabá em 2017, a gestão encontrou 10 equipes na Secretaria Municipal de Saúde, e hoje o total chega a 57. Cuiabá é hoje a cidade que mais tem Centros de Especialidade Odontológica (CEO) em Mato Grosso.

No CEO são disponibilizados serviços de endodontia (canal), bucomaxilo, periodontia, odontopediatria, clínico geral e atendimento a paciente especial.

“Cuiabá disponibiliza hoje sete CEOs. Então, nós estamos com nossa capacidade máxima de Centros de Especialidade Odontológica. Cada Centro de Especialidade Odontológica conta com 10 cadeiras de dentistas pela manhã, 10 cadeiras a tarde e muitos deles funcionam pelo terceiro turno (noite). Recebem a demanda que vem encaminhada da Atenção Básica dos PSFs das regiões dos respectivos CEOs e são porta aberta, para aquelas pessoas que não tem a unidade de saúde ou a odontologia no seu bairro. Então, procuram o Centro de Especialidade”, destacou a coordenadora da Saúde Bucal, Roseli Barranco.

A odontologia, como os demais setores da saúde, também passa por todos os níveis de Atenção. O primeiro deles está vinculado a Atenção Primária, embora a odontologia se dividem Atenção Secundária e Atenção Terciária. Na Primária é representada pelas equipes de saúde bucal sempre vinculada a uma equipe de saúde, na Secundária os CEOs e Upas e na Terciária os bucomaxilos nos hospitais (HMC, Pronto Socorro, São Benedito).

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Suelen Alliend, a gestão já está 51ª equipes. “Mas na verdade são 57 implantadas, ou seja, em funcionamento. Então, são 57 cirurgiões dentistas, 57 técnicos de saúde bucal e 57 consultórios odontológicos equipados, completos, todos em funcionamento. Esse avanço representa uma conquista para a população e também para a área da odontologia na Atenção Básica. Pois as equipes trabalham a prevenção quanto à promoção vinculada às equipes de saúde da família. Como Cuiabá tem atualmente 109 equipes de saúde da família houve notoriamente uma ampliação nos atendimentos ofertados para a população”, explicou Suelen.

Quando contava com 10 equipes de saúde bucal era impossível alcançar os indicadores do município de gestante por exemplo. “A odontologia também tem um indicador para alcançar e o nosso indicador de gestante era muito difícil de alcançar com 10 equipes, era muito desproporcional em relação as equipes de saúde da família. Como hoje nós contamos com 57 equipes nos já representamos mais de 50% de proporção as equipes de saúde da família. Nesse último relatório trimestral, o índice e indicador da odontologia é similar, porque nós avançamos em dois anos mais de 16 equipes”, observou Roseli Barranco.

Mesmo em tempos difíceis, como da pandemia devido a exposição dos profissionais e a suspensão dos atendimentos eletivos, a área da odontologia manteve-se nas prioridades e planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Foi uma das profissões que mais sofreu com a pandemia. Enquanto a maioria das profissões poderia atender seus pacientes de boca aberta, nós tínhamos que atender de boca aberta com aerosóis, saliva poluindo, contaminando todo o espaço. Com a suspensão dos serviços eletivos nós ficamos sem fazer o tratamento reabilitador, porém nunca foram deixado de atender a dor do paciente, as urgências. Os pacientes também sentiram, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ficaram sobrecarregadas, mas seguraram as pontas. Nesse período a gente buscou aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde, condições para abastecer as unidades, para correr atrás dos contratos, das empresas, adquirir os equipamentos, os insumos, foi feito todo um estudo, um planejamento para que logo após a pandemia, tanto a gente tivesse condições de voltar os atendimentos eletivos, normalizar gradativamente como também dar condições para essas equipes novas, que era um projeto do prefeito”, disse Barranco.

O projeto é chegar a 100% de cobertura. Ou seja, onde tiver uma equipe de saúde terá um cirurgião dentista. Para que a meta seja atingida, os estudos apontam que a odontologia deve ter espaço sempre que obras de ampliação de unidade de saúde, reforma ou construção de uma UBS forem executadas.

Porta de entrada

A porta de entrada para atendimento é a Unidade Básica de Saúde. Mesmo com o avanço das equipes de saúde bucal e a ampliação da cobertura da odontologia, tem bairros que ainda não dispõe dos serviços, daí o serviço ser ofertado para todo o cidadão onde ele procurar pelo atendimento. “O paciente tem o direito de ser atendido em qualquer unidade que ele comparecer. É lógico que após a primeira consulta os profissionais vão redirecionar esse paciente, vão orientá-lo para que ele frequente a unidade do seu bairro, que ele mantenha ali um vínculo com sua equipe da saúde bucal, sua equipe da saúde da família, para que ele faça as consultas regularmente, para que ele passa a cada seis meses no cirurgião dentista. Porque além ter a atenção básica, que é o atendimento primário da odontologia, tem os centros de especialidades”, pontuou a coordenadora de saúde bucal.