O vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas (SMOP), José Roberto Stopa, ratificou que as ações da força-tarefa emergencial de tapa-buracos serão intensificadas na capital a partir deste mês pela Prefeitura de Cuiabá. Segundo ele, os serviços terão como prioridade, a recuperação asfáltica dos corredores viários de ônibus e avenidas principais e no prazo de 90 dias surtirão em resultados positivos à população cuiabana.

Durante o período chuvoso, a malha viária da cidade foi duramente afetada pelas águas, mesmo diante da continuação dos trabalhos. No entanto, com a chegada da estiagem, as atividades serão intensificadas por todo o município, de acordo com o planejamento pré-estabelecido.

“Para se ter uma ideia do quanto as chuvas inviabilizam os trabalhos, tivemos avenidas em Cuiabá em que o serviço precisou ser refeito sete ou oito vezes nesta época e continuam esburacadas, pois asfalto, infelizmente, não combina com chuva. Se observamos a realidade em outros municípios, as obras interrompem-se no período de chuvas. Com o início da estiagem, vamos acelerar e em 90 dias vamos ter uma outra Cuiabá”, declarou Stopa.

Os munícipes poderão ainda enviar suas solicitações diretamente para a SMOP, por meio do ZapObras: (65) 99216-0484. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT