Connect with us

Várzea Grande

Gestão Fazendária reúne empresários para discutir reforma tributária  

Publicado em

05/11/2025

Orientações estão sendo repassadas aos contribuintes, especialmente àqueles que emitem notas fiscais. Várzea Grande se antecipou à nova legislação tributária e criou uma Comissão Especial com a finalidade de auxiliar os órgãos competentes na análise, revisão e proposta de reforma do Código Tributário Municipal

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Gestão Fazendária, reuniu-se com os empresários várzea-grandenses para discutir as mudanças impostas pela Reforma Tributária Nacional, principalmente, sobre a mudança na emissão de notas fiscais. A reunião ocorreu foi realizada na tarde de hoje (5), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-VG).

Um dos principais temas discutidos foi o Decreto nº 91 que regulamenta a obrigatoriedade e o cronograma de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) por meio do Emissor Nacional, conforme o padrão unificado do governo federal.

O vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), que também é empresário dentro do Município lembra que a atual gestão tem mantido o diálogo. “Conversar com o empresário, que é gerador de emprego e renda dentro de Várzea Grande, é importante. Estamos discutindo ações, tirando dúvidas e orientando sobre essa reforma que impactará economicamente a todos”, conta.

Conforme o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, a Gestão Fazendária está de portas abertas para continuar discutindo o tema. “O que puder ser feito para amenizar os impactos desta reforma, iremos fazer. A nossa Secretaria está disposta a qualquer horário ouvir às demandas dos contribuintes e dos empresários várzea-grandenses”, conta o secretário.

“Vou continuar trabalhando e estudando com nossa equipe técnica e realizando cada vez encontros como esses sobre o tema, pois é fundamental prepararmos vocês para a reforma tributária”, disse.

Durante o evento, os auditores fiscais municipais, Fernando Luiz Krupiniski e Hellen Mamede Ferreira Pazin, palestraram e deram orientações importantes sobre cronograma e pontos específicos da reforma tributária.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande, Valterson Gonçalves, parabenizou a Gestão por realizar esse diálogo. “Fico feliz em ver uma Gestão que conversa conosco e isso é fundamental em momentos como esses. Desse modo, vejo que Várzea Grande começa a andar no rumo do desenvolvimento”, declara.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL-VG), Luiz Roberto, pontuou que é fundamental a união do público com o privado. “Acho importante essas orientações que estão sendo repassadas diretamente pela prefeitura aos maiores contribuintes”, destacam.

COMISSÃO ESPECIAL – A Prefeitura de Várzea Grande publicou a portaria conjunta n° 02/2025 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e Procuradoria Municipal que dispõe sobre a Comissão Especial com a finalidade de auxiliar os órgãos competentes na análise, revisão e proposta de reforma do Código Tributário Municipal.

Conforme o coordenador da equipe de trabalho, o auditor da Gestão Fazendária, Christian Campos de Almeida, a principal missão é preparar o Município sobre as mudanças impostas pela reforma tributária, principalmente sobre a transição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). “Estamos trabalhando incansavelmente para diminuir os impactos não só para a Prefeitura, mas também para o contribuinte”, disse.

Galeria de Fotos (18 fotos)

Foto 1 da galeria

1/18

Foto 2 da galeria

2/18

Foto 3 da galeria

3/18

Foto 4 da galeria

4/18

Foto 5 da galeria

5/18

Foto 6 da galeria

6/18

Foto 7 da galeria

7/18

Foto 8 da galeria

8/18

Foto 9 da galeria

9/18

Foto 10 da galeria

10/18

Foto 11 da galeria

11/18

Foto 12 da galeria

12/18

Foto 13 da galeria

13/18

Foto 14 da galeria

14/18

Foto 15 da galeria

15/18

Foto 16 da galeria

16/18

Foto 17 da galeria

17/18

Foto 18 da galeria

18/18

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Programa Escola em Tempo Ampliado celebra 10 anos transformando vidas em Várzea Grande

Published

1 hora atrás

on

05/11/2025

By

“Eu participei desde a fundação do ETA, quando palestrava voluntariamente, e garanto que no meu mandato haverá todo recurso possível para ampliar o número de escolas no programa”, afirmou a prefeita Flávia Moretti

São dez anos de trabalhos intensos, de transformações de vida e de ensinamentos a milhares de alunos. Recentemente, o Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA) celebrou uma década de funcionamento na rede municipal de educação de Várzea Grande. A comemoração foi em clima de festa na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Gonçalo Domingos de Campos (CAIC)’, escola-piloto do projeto, reunindo alunos, professores, gestores e toda a comunidade escolar.

Criado em 2015, inicialmente como projeto-piloto, o ETA tem como meta fortalecer a aprendizagem, ampliar o tempo de permanência na escola e reduzir a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes da rede municipal. O sucesso da iniciativa consolidou o ETA como política pública permanente, regulamentada pela Lei Complementar nº 5.125/2023, um marco para a educação várzea-grandense.

A prefeita Flávia Moretti (PL) participou da solenidade e destacou a importância do programa para o futuro da cidade, anunciando ainda a meta de ampliar o ETA até o fim da gestão.

“Um tema fundamental para o futuro da nossa sociedade é a educação integral em tempo ampliado, que vai além das paredes da sala de aula e do horário tradicional, buscando desenvolver não apenas o intelecto, mas também as habilidades socioemocionais, físicas e criativas dos nossos jovens. Ela valoriza a diversidade de experiências e saberes, permitindo que os estudantes sejam protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Eu participei desde a fundação do ETA, quando palestrava voluntariamente, e garanto que no meu mandato haverá todo recurso possível para ampliar o número de escolas no programa”, afirmou a prefeita.

ALCANCE – Atualmente, o Programa ETA é desenvolvido em 37 escolas municipais, atendendo aproximadamente 2.220 alunos. O programa conta com 37 professores articuladores, um por unidade escolar, e 148 professores monitores de oficinas, que oferecem atividades nas áreas de arte, música, esportes, cultura, tecnologia e reforço pedagógico. Cada escola também dispõe de uma equipe de apoio, com profissionais dedicados à higienização e à alimentação, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para os estudantes.

A diretora da escola anfitriã, Selcilene Gonçalves, ressaltou o impacto positivo do programa ao longo dos anos e o papel transformador da educação integral na vida das famílias várzea-grandenses.

“O ETA é um divisor de águas para muitas crianças e adolescentes. Aqui, eles descobrem talentos, constroem amizades e aprendem valores para a vida toda. Celebrar esses 10 anos é ver o resultado de um trabalho feito com amor, comprometimento e foco em oferecer mais oportunidades. Cada oficina, cada projeto e cada professor envolvido são parte de uma grande engrenagem que transforma realidades. É motivo de orgulho fazer parte dessa história”, destacou Selcilene.

Durante a celebração, apresentações culturais e artísticas foram realizadas pelos alunos, demonstrando na prática os resultados do ensino integral e da dedicação de toda a comunidade escolar.

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, reforçou que o ETA é um modelo de sucesso que alia conhecimento, cidadania e inclusão, sendo referência para outros municípios.

“A educação integral é o caminho para formar cidadãos plenos, com senso crítico, empatia e consciência social. O ETA mostra que quando investimos tempo, estrutura e afeto, os resultados aparecem dentro e fora da sala de aula. Nossa meta é continuar expandindo esse trabalho, garantindo que mais escolas e mais crianças tenham acesso a essa metodologia transformadora”, afirmou a secretária.

O evento contou com a presença de autoridades municipais como a 1ª secretária da Câmara Municipal de Várzea Grande, vereadora Rosy Prado (União), representantes da Secretaria de Educação, pais, alunos e servidores, reforçando o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em oferecer uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.

Galeria de Fotos (14 fotos)

Foto 1 da galeria

1/14

Foto 2 da galeria

2/14

Foto 3 da galeria

3/14

Foto 4 da galeria

4/14

Foto 5 da galeria

5/14

Foto 6 da galeria

6/14

Foto 7 da galeria

7/14

Foto 8 da galeria

8/14

Foto 9 da galeria

9/14

Foto 10 da galeria

10/14

Foto 11 da galeria

11/14

Foto 12 da galeria

12/14

Foto 13 da galeria

13/14

Foto 14 da galeria

14/14

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Campanha incentiva homens a procurarem atendimento médico em Várzea Grande

Published

2 horas atrás

on

05/11/2025

By

Segundo a Secretaria de Saúde, a partir dos 40 anos, é fundamental que os homens realizem consultas com o urologista, médico especializado na saúde do sistema reprodutor masculino, para prevenção de doenças como câncer de próstata, câncer de pênis e outras anomalias

Após o vídeo divulgado pela prefeita Flávia Moretti sobre a importância da campanha Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e aos cuidados com a saúde do homem, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande tem registrado um aumento significativo na procura por consultas com o médico urologista.

O movimento reforça a importância da iniciativa, que tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de outras doenças que afetam a saúde masculina.

Um dos exemplos é o do motorista Lindomar Cardoso, de 43 anos, que tomou a iniciativa de buscar atendimento após assistir ao vídeo da prefeita, compartilhado em um grupo de WhatsApp do qual faz parte. Mesmo com a rotina intensa de viagens, ele aproveitou um intervalo entre os compromissos para procurar a Secretaria Municipal de Saúde e solicitar encaminhamento para consulta e exames.

“Como motorista, passo muito tempo na estrada, e às vezes deixamos a saúde em segundo plano. Mas depois que vi o vídeo, resolvi vir e cuidar da minha saúde”, contou Lindomar.

Segundo a Secretaria de Saúde, a partir dos 40 anos, é fundamental que os homens realizem consultas com o urologista, médico especializado na saúde do sistema reprodutor masculino, para prevenção de doenças como câncer de próstata, câncer de pênis e outras anomalias.

Durante todo o mês de novembro, o Município realiza uma série de ações voltadas à saúde do homem. O ponto alto da campanha será o Dia D, no próximo sábado (8 de novembro), quando as 26 unidades de saúde de Várzea Grande estarão abertas das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, oferecendo:

• Consultas médicas

• Testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)

• Atendimento odontológico (nas unidades que possuem cadeira odontológica)

• Vacinação

• E outros serviços voltados ao bem-estar masculino.

A ação integra as estratégias da Prefeitura de Várzea Grande para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e estimular o cuidado preventivo, especialmente entre os homens, que ainda procuram menos as unidades de saúde.

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA05/11/2025

Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá

Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...
SEGURANÇA05/11/2025

Polícia Militar prende três homens com porções de pasta base e simulacro de arma de fogo

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta...
SEGURANÇA05/11/2025

Polícia Civil prende titular de conta usada em tentativa de golpe à prefeitura

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (5.11), um homem, de 18 anos, titular de uma conta...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262