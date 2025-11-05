Várzea Grande
Gestão Fazendária reúne empresários para discutir reforma tributária
Orientações estão sendo repassadas aos contribuintes, especialmente àqueles que emitem notas fiscais. Várzea Grande se antecipou à nova legislação tributária e criou uma Comissão Especial com a finalidade de auxiliar os órgãos competentes na análise, revisão e proposta de reforma do Código Tributário Municipal
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Gestão Fazendária, reuniu-se com os empresários várzea-grandenses para discutir as mudanças impostas pela Reforma Tributária Nacional, principalmente, sobre a mudança na emissão de notas fiscais. A reunião ocorreu foi realizada na tarde de hoje (5), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-VG).
Um dos principais temas discutidos foi o Decreto nº 91 que regulamenta a obrigatoriedade e o cronograma de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) por meio do Emissor Nacional, conforme o padrão unificado do governo federal.
O vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), que também é empresário dentro do Município lembra que a atual gestão tem mantido o diálogo. “Conversar com o empresário, que é gerador de emprego e renda dentro de Várzea Grande, é importante. Estamos discutindo ações, tirando dúvidas e orientando sobre essa reforma que impactará economicamente a todos”, conta.
Conforme o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, a Gestão Fazendária está de portas abertas para continuar discutindo o tema. “O que puder ser feito para amenizar os impactos desta reforma, iremos fazer. A nossa Secretaria está disposta a qualquer horário ouvir às demandas dos contribuintes e dos empresários várzea-grandenses”, conta o secretário.
“Vou continuar trabalhando e estudando com nossa equipe técnica e realizando cada vez encontros como esses sobre o tema, pois é fundamental prepararmos vocês para a reforma tributária”, disse.
Durante o evento, os auditores fiscais municipais, Fernando Luiz Krupiniski e Hellen Mamede Ferreira Pazin, palestraram e deram orientações importantes sobre cronograma e pontos específicos da reforma tributária.
O presidente da Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande, Valterson Gonçalves, parabenizou a Gestão por realizar esse diálogo. “Fico feliz em ver uma Gestão que conversa conosco e isso é fundamental em momentos como esses. Desse modo, vejo que Várzea Grande começa a andar no rumo do desenvolvimento”, declara.
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL-VG), Luiz Roberto, pontuou que é fundamental a união do público com o privado. “Acho importante essas orientações que estão sendo repassadas diretamente pela prefeitura aos maiores contribuintes”, destacam.
COMISSÃO ESPECIAL – A Prefeitura de Várzea Grande publicou a portaria conjunta n° 02/2025 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e Procuradoria Municipal que dispõe sobre a Comissão Especial com a finalidade de auxiliar os órgãos competentes na análise, revisão e proposta de reforma do Código Tributário Municipal.
Conforme o coordenador da equipe de trabalho, o auditor da Gestão Fazendária, Christian Campos de Almeida, a principal missão é preparar o Município sobre as mudanças impostas pela reforma tributária, principalmente sobre a transição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). “Estamos trabalhando incansavelmente para diminuir os impactos não só para a Prefeitura, mas também para o contribuinte”, disse.
Programa Escola em Tempo Ampliado celebra 10 anos transformando vidas em Várzea Grande
“Eu participei desde a fundação do ETA, quando palestrava voluntariamente, e garanto que no meu mandato haverá todo recurso possível para ampliar o número de escolas no programa”, afirmou a prefeita Flávia Moretti
São dez anos de trabalhos intensos, de transformações de vida e de ensinamentos a milhares de alunos. Recentemente, o Programa Escola em Tempo Ampliado (ETA) celebrou uma década de funcionamento na rede municipal de educação de Várzea Grande. A comemoração foi em clima de festa na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Gonçalo Domingos de Campos (CAIC)’, escola-piloto do projeto, reunindo alunos, professores, gestores e toda a comunidade escolar.
Criado em 2015, inicialmente como projeto-piloto, o ETA tem como meta fortalecer a aprendizagem, ampliar o tempo de permanência na escola e reduzir a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes da rede municipal. O sucesso da iniciativa consolidou o ETA como política pública permanente, regulamentada pela Lei Complementar nº 5.125/2023, um marco para a educação várzea-grandense.
A prefeita Flávia Moretti (PL) participou da solenidade e destacou a importância do programa para o futuro da cidade, anunciando ainda a meta de ampliar o ETA até o fim da gestão.
“Um tema fundamental para o futuro da nossa sociedade é a educação integral em tempo ampliado, que vai além das paredes da sala de aula e do horário tradicional, buscando desenvolver não apenas o intelecto, mas também as habilidades socioemocionais, físicas e criativas dos nossos jovens. Ela valoriza a diversidade de experiências e saberes, permitindo que os estudantes sejam protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem. Eu participei desde a fundação do ETA, quando palestrava voluntariamente, e garanto que no meu mandato haverá todo recurso possível para ampliar o número de escolas no programa”, afirmou a prefeita.
ALCANCE – Atualmente, o Programa ETA é desenvolvido em 37 escolas municipais, atendendo aproximadamente 2.220 alunos. O programa conta com 37 professores articuladores, um por unidade escolar, e 148 professores monitores de oficinas, que oferecem atividades nas áreas de arte, música, esportes, cultura, tecnologia e reforço pedagógico. Cada escola também dispõe de uma equipe de apoio, com profissionais dedicados à higienização e à alimentação, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para os estudantes.
A diretora da escola anfitriã, Selcilene Gonçalves, ressaltou o impacto positivo do programa ao longo dos anos e o papel transformador da educação integral na vida das famílias várzea-grandenses.
“O ETA é um divisor de águas para muitas crianças e adolescentes. Aqui, eles descobrem talentos, constroem amizades e aprendem valores para a vida toda. Celebrar esses 10 anos é ver o resultado de um trabalho feito com amor, comprometimento e foco em oferecer mais oportunidades. Cada oficina, cada projeto e cada professor envolvido são parte de uma grande engrenagem que transforma realidades. É motivo de orgulho fazer parte dessa história”, destacou Selcilene.
Durante a celebração, apresentações culturais e artísticas foram realizadas pelos alunos, demonstrando na prática os resultados do ensino integral e da dedicação de toda a comunidade escolar.
O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, reforçou que o ETA é um modelo de sucesso que alia conhecimento, cidadania e inclusão, sendo referência para outros municípios.
“A educação integral é o caminho para formar cidadãos plenos, com senso crítico, empatia e consciência social. O ETA mostra que quando investimos tempo, estrutura e afeto, os resultados aparecem dentro e fora da sala de aula. Nossa meta é continuar expandindo esse trabalho, garantindo que mais escolas e mais crianças tenham acesso a essa metodologia transformadora”, afirmou a secretária.
O evento contou com a presença de autoridades municipais como a 1ª secretária da Câmara Municipal de Várzea Grande, vereadora Rosy Prado (União), representantes da Secretaria de Educação, pais, alunos e servidores, reforçando o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em oferecer uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.
Campanha incentiva homens a procurarem atendimento médico em Várzea Grande
Segundo a Secretaria de Saúde, a partir dos 40 anos, é fundamental que os homens realizem consultas com o urologista, médico especializado na saúde do sistema reprodutor masculino, para prevenção de doenças como câncer de próstata, câncer de pênis e outras anomalias
Após o vídeo divulgado pela prefeita Flávia Moretti sobre a importância da campanha Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e aos cuidados com a saúde do homem, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande tem registrado um aumento significativo na procura por consultas com o médico urologista.
O movimento reforça a importância da iniciativa, que tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de outras doenças que afetam a saúde masculina.
Um dos exemplos é o do motorista Lindomar Cardoso, de 43 anos, que tomou a iniciativa de buscar atendimento após assistir ao vídeo da prefeita, compartilhado em um grupo de WhatsApp do qual faz parte. Mesmo com a rotina intensa de viagens, ele aproveitou um intervalo entre os compromissos para procurar a Secretaria Municipal de Saúde e solicitar encaminhamento para consulta e exames.
“Como motorista, passo muito tempo na estrada, e às vezes deixamos a saúde em segundo plano. Mas depois que vi o vídeo, resolvi vir e cuidar da minha saúde”, contou Lindomar.
Segundo a Secretaria de Saúde, a partir dos 40 anos, é fundamental que os homens realizem consultas com o urologista, médico especializado na saúde do sistema reprodutor masculino, para prevenção de doenças como câncer de próstata, câncer de pênis e outras anomalias.
Durante todo o mês de novembro, o Município realiza uma série de ações voltadas à saúde do homem. O ponto alto da campanha será o Dia D, no próximo sábado (8 de novembro), quando as 26 unidades de saúde de Várzea Grande estarão abertas das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, oferecendo:
• Consultas médicas
• Testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
• Atendimento odontológico (nas unidades que possuem cadeira odontológica)
• Vacinação
• E outros serviços voltados ao bem-estar masculino.
A ação integra as estratégias da Prefeitura de Várzea Grande para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e estimular o cuidado preventivo, especialmente entre os homens, que ainda procuram menos as unidades de saúde.
Polícia Penal impede tentativa de fuga de presos custodiados na sala de Estado-Maior de penitenciária
Atletas e técnico do programa de bolsas do Governo de MT são convocados para Surdolimpíadas de Verão no Japão
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Promotoria recomenda revisão em contratos da Prefeitura de Cáceres
Faccionado é condenado a 30 anos de prisão por homicídio de adolescente
Segurança
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...
Polícia Militar prende três homens com porções de pasta base e simulacro de arma de fogo
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta...
Polícia Civil prende titular de conta usada em tentativa de golpe à prefeitura
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (5.11), um homem, de 18 anos, titular de uma conta...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
Cuiabá6 dias atrás
Prefeitura imuniza mais de 22 mil animais no Dia D da Vacinação Antirrábica
-
Várzea Grande6 dias atrás
Ação conjunta encerra Outubro Rosa com serviços e palestras
-
SEGURANÇA6 dias atrás
PM prende homem com tabletes e porções de maconha em Lucas do Rio Verde
-
Cuiabá7 dias atrás
Prefeito fortalece laços com empresários dos Emirados Árabes em visita a Dubai
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão eleitoral de Rondonópolis tem data alterada desta quinta (30) para 05/11
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Operação apreende 22 animais e aplica R$ 8,5 mil em multas