Gestão firma compromisso por plano de 90 dias para comunidade surda

Neste 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Prefeitura de Cuiabá celebrou a data com um ato simbólico e prático no Salão Nobre do Palácio Alencastro. Durante o evento, a primeira-dama e vereadora Samantha Iris firmou, junto ao secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier, o compromisso de elaborar, em até 90 dias, um diagnóstico detalhado das necessidades da comunidade surda e um plano estratégico de políticas públicas voltadas à acessibilidade e inclusão.

O encontro reuniu diversas pessoas surdas da comunidade, que puderam expor diretamente suas demandas a representantes do Executivo e Legislativo, incluindo os vereadores Samantha Iris e Dilemário Alencar. A proposta é que, a partir desse levantamento, cada secretaria municipal seja envolvida na execução das ações previstas.

“Vamos construir juntos esse planejamento e pensar o que dá pra fazer agora, o que conseguimos fazer no ano que vem e o que pode virar lei pra ir além de nós. É o primeiro passo. Estou à disposição”, afirmou Samantha. “A inclusão é desejo do coração da gestão e sei que os secretários atenderão porque entendem a importância desse processo”.

Durante a solenidade, Andrico reforçou o compromisso: “Isso aqui é como plantar uma semente. Precisamos do sol, do cuidado, do apoio de todos para fazer florescer. A inclusão de verdade significa remover barreiras, garantir acesso à comunicação, à educação e à dignidade para todos. E isso inclui autistas, cadeirantes, surdos, pessoas com nanismo… todos”.

Ele também destacou que, apesar da legislação garantir direitos, como a Lei 5.376/2010 sobre educação bilíngue nas escolas municipais, muitos desses direitos ainda não saíram do papel. “Estamos cansados de ver a lei ser ignorada. Agora é diferente. Temos gestão, temos vontade e vamos mostrar resultado”.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão, já iniciou um trabalho técnico de levantamento de investimentos, fundos e legislações pertinentes, para tornar Cuiabá uma cidade verdadeiramente acessível e inclusiva. O plano de 90 dias é mais um passo concreto nessa direção.

#PraCegoVer

A foto mostra os participantes do evento realizado no Salão Nobre da Prefeitura de Cuiabá. Na imagem há dezenas de pessoas, entre autoridades e representantes da comunidade surda.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT