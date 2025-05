Gestão municipal se reúne com Conselho da Pessoa com Deficiência

Encontro abordou demandas e sugestões para melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas com deficiência em Várzea Grande.

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), se reuniu na tarde desta terça-feira (20) com os membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Várzea Grande (CMDPD-VG) para dialogar sobre demandas e propostas voltadas à inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. O encontro contou também com a presença da assessora de Políticas de Inclusão, Priscila Lima e do vereador Samir Katumata (PL).

O CMDPD-VG é um órgão colegiado, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com atuação consultiva, propositiva e fiscalizadora das políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência. O conselho é composto por representantes da sociedade civil e do poder público e tem como principal função garantir a participação social na formulação, implementação e acompanhamento das ações voltadas a esse público.

Durante o encontro, foram discutidos temas como a aquisição de cadeiras de rodas e de banho, a acessibilidade em órgãos públicos, a ampliação do atendimento em saúde mental e a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Centro Especializado em Reabilitação (CER-VG). Também foi debatida a legislação municipal referente ao estacionamento irregular de veículos sobre calçadas — prática que compromete diretamente a mobilidade das pessoas com deficiência.

A prefeita reafirmou seu compromisso com o avanço nas políticas públicas de inclusão. “Estou ciente das dificuldades e já estamos trabalhando em conjunto com o Legislativo para propor uma emenda à lei que trata do estacionamento nas calçadas. Precisamos garantir que as calçadas sejam espaços acessíveis a todos”, afirmou Flávia Moretti ao presidente do CMDPD, Diney Ribeiro Campos.

Sobre a distribuição de cadeiras de rodas, a prefeita informou que a Secretaria Municipal de Saúde está realizando um levantamento para regularizar e organizar o fornecimento dos equipamentos. “A secretária Deisi Bocalon já está atuando para resolver essa demanda antiga. Precisamos ter cadeiras de todos os tamanhos e um estoque permanente, pois muitas pessoas dependem desses equipamentos no dia a dia”, completou.

A assessora Priscila Lima anunciou ainda a criação de um centro integrado de atendimento para pessoas com deficiência, com foco especial em crianças, adolescentes e adultos que necessitam de suporte em saúde mental. “O centro vai contar com profissionais como fonoaudiólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, entre outros. A ideia é oferecer atendimento completo e humanizado”, explicou.

Outro ponto importante abordado foi a acessibilidade no trajeto do BRT, na Avenida da FEB. A prefeita adiantou que está em andamento um novo projeto para construção de duas passarelas com elevadores, garantindo mais acessibilidade para a população.

Durante a reunião, também foi destacado o andamento do censo inédito que o município está realizando para levantar o número real de pessoas com deficiência em Várzea Grande. O levantamento permitirá uma atuação mais precisa nas políticas públicas voltadas a esse público.

“O diálogo com o Poder Público é fundamental para que as nossas demandas sejam ouvidas e para que possamos construir uma cidade mais justa e acessível. A iniciativa da prefeita Flávia Moretti em nos ouvir de perto é um avanço importante”, afirmou o presidente do CMDPD, Diney Ribeiro Campos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT