Gestores escolares participam de formação sobre programas educacionais

A educação ambiental faz parte do cotidiano das escolas da Rede Estadual de Ensino, enquanto na Semana Mundial do Meio Ambiente, de 31 de maio a 05 de junho, se torna atividade constante na maioria das unidades escolares. Essa ação permite uma consciência crítica da comunidade escolar acerca da das questões ambientais, sendo uma ferramenta que visa novas atitudes ambientais, práticas de preceitos ambientais e minimização dos danos causados à natureza.

Os 363 alunos da Escola Estadual Padre José Maria do Sacramento, localizada no município de Nova Brasilândia (200 km de Cuiabá), foram à prática, em aula de campo, com plantio de mudas de arvores frutíferas para a produção de jabuticaba, limão, acerola, manga, cajá-manga, goiaba e graviola. As mudas foram plantadas no pátio da escola, no entorno das salas anexas e como opção de sombreamento ao Lar dos Idosos no município.

A atividade lembrou a importância dos cuidados com os recursos naturais. Além do plantio, por meio do projeto ‘Menino do Dedo Verde’, a escola desenvolveu com seus alunos uma série de cartazes, trabalhos manuais e leitura de poemas. “O projeto tem o objetivo de sensibilizar os alunos sobre a importância do homem na transformação do meio em que vive e o que as interferências negativas têm causado à natureza, provocando mudanças de atitudes, formando novos hábitos em relação ao meio em que vivemos”, alerta professora Sonia Araújo.

O projeto será finalizado no dia 15 de junho, quando o Grêmio Estudantil promoverá uma gincana intercalasse sobre meio ambiente, com objetivo de potencializar a consciência sobre a preservação ambiental. “Vamos estimular outros projetos em breve. Plantar uma muda de árvore é maravilhoso e fundamental para a sobrevivência das espécies”, finalizou a professora.