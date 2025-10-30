Gestores participam de reunião de alinhamento para aprimorar resultados

Secretário de Educação destacou que cada reunião tem o objetivo de integrar as equipes e garantir uma educação pública de excelência para crianças e jovens

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) realizou hoje (30), reunião de alinhamento com gestores das unidades educacionais da rede municipal, com o objetivo de discutir ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão escolar, à melhoria da infraestrutura e ao avanço dos indicadores de qualidade do ensino, com foco no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

O encontro foi conduzido pelo secretário da SMECEL, Igor Cunha, que destacou a importância da integração entre a Secretaria e as equipes gestoras para o desenvolvimento educacional do Município, “nosso propósito é fortalecer a parceria com as escolas, oferecendo suporte técnico, administrativo e pedagógico, para que cada unidade possa avançar em seus resultados e garantir uma educação pública de excelência para nossas crianças e jovens”, afirmou o secretário.

Participaram da reunião os gestores das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs): Alino Ferreira de Magalhães, Joaquim da Cruz Coelho, Manoel João de Arruda, Padre Luís Maria Ghisoni, Juvelina Monteiro de Oliveira, Heroclito Leoncio Monteiro, Benedito Abraão Nassardem e Antônio Lino de Campos, além dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Wilson Sodré Farias e Mariana Rodrigues.

A reunião contou ainda com a presença da secretária adjunta de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Eva de Paulo, do superintendente de Gestão Escolar, Gilmar Mussa, e de demais diretores da rede educacional do Município.

