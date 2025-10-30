Várzea Grande
Gestores participam de reunião de alinhamento para aprimorar resultados
Secretário de Educação destacou que cada reunião tem o objetivo de integrar as equipes e garantir uma educação pública de excelência para crianças e jovens
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) realizou hoje (30), reunião de alinhamento com gestores das unidades educacionais da rede municipal, com o objetivo de discutir ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão escolar, à melhoria da infraestrutura e ao avanço dos indicadores de qualidade do ensino, com foco no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
O encontro foi conduzido pelo secretário da SMECEL, Igor Cunha, que destacou a importância da integração entre a Secretaria e as equipes gestoras para o desenvolvimento educacional do Município, “nosso propósito é fortalecer a parceria com as escolas, oferecendo suporte técnico, administrativo e pedagógico, para que cada unidade possa avançar em seus resultados e garantir uma educação pública de excelência para nossas crianças e jovens”, afirmou o secretário.
Participaram da reunião os gestores das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs): Alino Ferreira de Magalhães, Joaquim da Cruz Coelho, Manoel João de Arruda, Padre Luís Maria Ghisoni, Juvelina Monteiro de Oliveira, Heroclito Leoncio Monteiro, Benedito Abraão Nassardem e Antônio Lino de Campos, além dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Wilson Sodré Farias e Mariana Rodrigues.
A reunião contou ainda com a presença da secretária adjunta de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Eva de Paulo, do superintendente de Gestão Escolar, Gilmar Mussa, e de demais diretores da rede educacional do Município.
Várzea Grande
Ação conjunta encerra Outubro Rosa com serviços e palestras
Público poderá ter acesso gratuito a diversos serviços de saúde e bem-estar, como: Verificação de pressão arterial, teste de glicemia capilar, realização de testes rápidos para ISTs e vacinas
Em alusão à campanha Outubro Rosa, a prefeitura de Várzea Grande em parceria com VG Shopping, realizam amanhã, sexta-feira (31), a partir das 10h, uma grande ação voltada à promoção da saúde e à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Por meio de iniciativa do Shopping, as secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e a Unidade Avançada do Hospital Santa Rosa, estarão unidas durante todo dia para atender à população várzea-grandense, até às 17h, no hall de entrada do Hospital Santa Rosa, localizado ao lado da Livraria Janina (Piso 1). D
O público poderá ter acesso gratuito a diversos serviços de saúde e bem-estar, como:
• Verificação de pressão arterial
• Teste de glicemia capilar
• Realização de testes rápidos para ISTs
• Aplicação de vacinas
Serão disponibilizadas vacinas de rotina e de campanha, incluindo Hepatite B, Pentavalente, VIP, Pneumocócica 10, Rotavírus, Meningo C, Febre Amarela, Dupla Viral, Tríplice Viral, Tetraviral, Varicela, Meningo ACWY, Hepatite A, DTP, DT, HPV, DTPa e Covid-19.
Como destaque da programação, haverá uma palestra com a enfermeira Adriana Matos, sobre o tema “Outubro Rosa: prevenção é o melhor caminho”, prevista para começar às 14h, com orientações sobre o autocuidado, os fatores de risco e a importância do exame preventivo para o diagnóstico precoce do câncer de mama.
A ação busca levar informação e cuidados básicos de saúde à população em um ambiente de grande circulação, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento regular junto aos serviços de saúde.
“A ideia é aproximar a saúde das pessoas, mostrando que cuidar de si é um ato de amor e de responsabilidade. A prevenção salva vidas, e queremos reforçar essa mensagem de forma acessível e acolhedora”, destacou a secretária municipal de Saúde em exercício, Loicy Aparecida.
“Nosso compromisso é ser um espaço de cidadania, transformando a rotina do shopping em oportunidade de cuidado e prevenção. Continuaremos promovendo iniciativas que aproximem a saúde da vida cotidiana”, José Flávio Alves Jr., superintendente do Várzea Grande Shopping.
Várzea Grande
Prefeitura alerta para fim do prazo do Mutirão Fiscal 2025
Essa é a maior oferta de descontos já realizada em Várzea Grande. Com os débitos quitados, os contribuintes podem usufruir de vantagens e descontos em impostos municipais em 2026, pois estarão em dia com o Fisco Municipal
A Prefeitura de Várzea Grande alerta os contribuintes para o fim do prazo do Mutirão Fiscal 2025 que termina amanhã, sexta-feira (31). Conforme o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, o Mutirão Fiscal flexibiliza e amplia as possibilidades de adesão e fortalece a parceria entre o poder público e a sociedade.
“Essa é uma oportunidade única para que os contribuintes possam estar em dia com o Fisco Municipal com descontos de até 99% de multas e juros. Nunca se ofertou um percentual de descontos como esse. Com os débitos quitados, no próximo ano, os contribuintes podem usufruir de vantagens e descontos em impostos municipais. Aproveite essa oportunidade”, ressaltou.
Os atendimentos podem ser realizados, presencialmente, no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC). Os munícipes também podem ser atendidos, no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal. Também há atendimento, de forma virtual, pelo aplicativo WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124.
Confira as condições especiais do Mutirão Fiscal 2025:
– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela em até 6 meses: desconto de 85% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 7 a 12 meses: desconto de 70% sobre multa moratória e juros de mora
– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre multa moratória e juros de mora
