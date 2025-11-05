JUSTIÇA
Gestores trocam experiências e fortalecem a eficiência administrativa em curso sobre boas práticas
Os encontros da primeira etapa do curso de formação “Disseminação das Boas Práticas de Gestão” começaram nesta terça-feira (4 de novembro). A iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), voltada a gestores e pretensos gestores, propõe um espaço colaborativo de troca de experiências, padronização de práticas e fortalecimento da cultura de eficiência no serviço judicial.
Instrutora da primeira turma e gestora da 10ª Vara Cível de Cuiabá, Daiane Sabbag David França destacou o caráter participativo da capacitação e o impacto direto das discussões no aprimoramento do trabalho das varas judiciais.
“O compartilhamento gera inspiração, debate e, por votação de maioria, enunciados que vão pautar a conduta de todos aqueles inexperientes ou que querem que suas varas melhorem”, explicou.
Segundo ela, o curso busca equalizar práticas e padronizar condutas administrativas, reforçando que “a teoria da prática” é o que move a eficiência dentro do Judiciário.
“A troca do ‘como fazer’ é algo que não se aprende na universidade. Essa vivência traz equilíbrio e reflete na entrega uniforme ao jurisdicionado. O Tribunal é um só, mas tem muitos rostos, e cada gestor é o rosto do Tribunal”, completou Daiane.
Experiência e renovação lado a lado
Entre os participantes, há quem esteja iniciando a trajetória e quem acumule décadas de dedicação ao Poder Judiciário, em um contraste que enriquece as discussões e exemplifica a diversidade do quadro funcional.
Emanuel Corrêa, analista judiciário do Fórum de Várzea Grande, tomou posse recentemente e já reconhece o valor da capacitação.
“Estou aberto a todas as oportunidades para aprender coisas novas, trocar experiências e conhecer outros servidores. É meu terceiro curso no Tribunal, e vejo o quanto o TJMT é engajado em capacitar seus servidores. Ainda tenho um caminho longo e quero aproveitar cada aprendizado”, externou.
Já Marly Maria da Silva Garcia, servidora com 42 anos de atuação no Poder Judiciário, representa a experiência acumulada que inspira os novos colegas. Para ela, a formação é uma forma de compartilhar vivências e compreender as demandas das diversas unidades, fortalecendo a união entre os gestores e a busca por soluções conjuntas.
“Esse curso é bom porque todos vão ter um conhecimento do que está acontecendo, o que a gente pode melhorar e o que gente pode levar para a nossa unidade das outras realidades”, compartilhou a servidora.
Etapas do curso
A primeira etapa do curso está dividida em quatro turmas, organizadas conforme as áreas de atuação:
· Turma I: Varas Cíveis, Bancárias, de Recuperação Judicial, Ação Coletiva e VEMA – dias 4, 11, 18 e 25/11
· Turma II: Varas da Fazenda Pública e Juizados – dias 5, 12, 18 e 26/11
· Turma III: Varas Criminais, Juizados Criminais e de Violência Doméstica – dias 6, 13, 19 e 27/11
· Turma IV: Varas de Família e da Infância e Juventude – dias 7, 14, 19 e 28/11
Cada turma participa de quatro módulos, totalizando 16 horas-aula presenciais, com encontros realizados na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (Esmagis-MT), sempre no período da manhã.
A segunda fase, prevista para fevereiro de 2026, será voltada aos servidores e estagiários das secretarias, com foco técnico-operacional em atos de secretaria das varas cíveis e criminais.
Leia também:
Gestores Judiciários participam de curso voltado à disseminação de boas práticas de gestão
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Em vinte minutos, acordo firmado reforça o poder do diálogo na Semana da Conciliação
Em cerca de vinte minutos, um conflito foi resolvido. Assim começou a tarde do engenheiro agrônomo Lourival Fernandes, que participou de audiência no primeiro dia da XX Semana Nacional da Conciliação, iniciada em 3 de novembro e que prossegue até o próximo dia 7. A audiência foi realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) dos Juizados Especiais.
“Fizemos o acordo, e ambas as partes saíram satisfeitas com o que foi definido e assinado. Esses mutirões, realmente dão mais agilidade à resolução dos casos. O processo foi rápido, e a possibilidade de conciliação virtual facilita muito, especialmente para quem tem compromissos de trabalho ou dificuldades de deslocamento”, destacou Lorival.
Para o advogado Rafael Ribeiro, a Semana da Conciliação representa mais do que uma ação pontual, é o fortalecimento de uma cultura de paz. “Com certeza, o mutirão é de extrema importância. Fomentar a conciliação é fundamental, e isso é algo que nós, advogados, sempre procuramos incentivar junto aos nossos clientes. A iniciativa do Tribunal, ao promover esses mutirões, reforça a cultura do diálogo e do entendimento. Quando as partes conseguem resolver o litígio de forma consensual, alcançamos a pacificação social. Além disso, a conciliação traz celeridade ao processo. No meu caso, por exemplo, uma audiência marcada para o dia 11 foi antecipada para hoje, o que mostra a eficiência da iniciativa. Isso beneficia todos: as partes, os advogados e o próprio Poder Judiciário.”
Mesmo diante da ausência de uma das partes, a pedagoga Valéria dos Santos também pôde perceber o valor da conciliação ao participar de uma audiência referente a um acidente de trânsito.
Neste ano, o Cejusc dos Juizados Especiais adotou um novo formato, marcando a retomada das audiências presenciais após o período de virtualização decorrente da pandemia. Estão previstas 86 audiências presenciais nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, além de uma pauta especial com 154 processos envolvendo a companhia aérea Gol Linhas Aéreas, em diferentes fases processuais.
De acordo com a gestora do Cejusc dos Juizados Especiais, Raniele Silva Farias, o verdadeiro propósito da conciliação vai além dos acordos formalizados.
“Mesmo quando não há acordo, o diálogo é o grande ganho. O espaço da conciliação é, antes de tudo, um espaço de escuta, empatia e construção conjunta de soluções”, ressaltou.
Conciliar é legal!
A XX Semana Nacional da Conciliação, que tem como lema “Conciliar é legal”, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e envolve todos os tribunais do país com o objetivo de incentivar a solução consensual de conflitos.
Em Mato Grosso, a campanha é coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Poder Judiciário, que atualmente conta com 49 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) em funcionamento no estado.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
PJe terá ativação do MFA com nova versão após instabilidade nacional
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) informa que, a partir desta quarta-feira (05 de novembro), às 00h15, será ativada uma nova versão para o Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) para acesso ao Processo Judicial Eletrônico (PJe). A implementação é conduzida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) e segue o cronograma nacional definido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A autenticação multifator aumenta a segurança no acesso ao sistema ao exigir, além do login convencional (CPF/senha), a validação por um segundo fator — como código gerado por aplicativo autenticador, token ou outro método habilitado pelo usuário. Isso reduz o risco de acessos não autorizados e protege os dados processuais.
Agora, para entrar no PJe, não basta usar somente o CPF e a senha. Será necessário também digitar um código de seis dígitos que aparece em aplicativos como Gov.br, FreeOTP, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, que muda a cada poucos segundos e garante mais segurança.
No entanto, na última segunda-feira (03 de novembro), quando o CNJ aplicou o MFA nacionalmente, foram registradas instabilidades na integração da nova autenticação com o PJe. Diante dos impactos gerados aos usuários em todo país, o próprio CNJ melhorou a validação entre o CNJ e os autenticadores.
Além disso, para facilitar a adaptação ao novo processo de login, o Tribunal disponibilizou manuais orientativos e abriu canais exclusivos de suporte para auxiliar promotores, procuradores, defensores públicos, advogados e demais operadores do sistema durante o processo de configuração do MFA.
Página de Ajuda MFA – TJMT
👉 Acesse a página do MFA no PJe: https://www.tjmt.jus.br/pagina/acesso-ao-pje
📘 Consulte também os manuais disponíveis em:
Manual 2FA PJe TJMT – Autenticadores
Suporte técnico
Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso com autenticação multifatorial, os usuários poderão entrar em contato com os canais de suporte exclusivos da CTI, disponíveis a partir de 3 de novembro:
– OAB-MT: (65) 3617-3909
– MPMT / PGE-MT / Defensoria Pública de MT: (65) 3617-3910
Autor: Talita Ormond
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Comissão da ALMT aprova projetos que reforçam direitos do consumidor e valorizam profissionais de entrega
Comissão de Revisão Territorial apresenta plano de atualização de limites distritais dos municípios
Assembleia Legislativa prorroga inscrições para o 1º Prêmio ALMT de Jornalismo
ALMT tem representação em colegiado nacional da Unale
PRF apreende mais de uma tonelada de skunk em Rondonópolis
Segurança
PRF apreende mais de uma tonelada de skunk em Rondonópolis
No dia 3 de novembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1.100 kg de skunk durante...
Polícias Civil e Militar prendem homem por estupro de vulnerável em Novo São Joaquim
Um homem acusado de abusar sexualmente da neta de sua companheira, no município de Novo São Joaquim, foi preso em...
Polícia Civil prende investigado por enganar mulheres em MT para se prostituírem no Pará
A Polícia Civil cumpriu, nessa segunda-feira (3.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 27 anos, investigado por...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá7 dias atrás
Sine Cuiabá oferece 1.077 vagas, com destaque para a Construção Civil
-
Várzea Grande7 dias atrás
“VG em Ação” intensifica serviços de limpeza e manutenção em diversos bairros nesta quarta-feira (29)
-
Política7 dias atrás
Assembleia Legislativa inicia debates sobre Lei Orçamentária para 2026
-
Cuiabá7 dias atrás
“Casamento Abençoado” garante documentos e cerimônia gratuita a casais
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral atende indígenas da Aldeia Matrinxã, em Apiacás
-
Várzea Grande6 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Servidoras do Fórum de Cuiabá contribuem na construção das diretrizes nacionais do Judiciário