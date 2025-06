Ginásticas rítmica e artística estreiam nos jogos estudantis com muita emoção

O silêncio deu lugar à emoção no ginásio da capital mato-grossense quando as primeiras notas do Hino Nacional ecoaram entre as arquibancadas e os colchões coloridos. No rosto das meninas, maquiagem leve, cabelo preso em coques impecáveis e o mesmo brilho no olhar: o de quem sonha em estar, um dia, no lugar mais alto do pódio, em algum lugar do mundo.

Era o início das disputas de ginástica rítmica e artística dos 48º Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs) 2025, mas também de muitos sonhos. Como os de Rebeca Andrade e Daiane dos Santos, que ainda hoje inspiram gerações inteiras.

As apresentações reuniram atletas com idades entre 11 e 17 anos, divididas em duas categorias por faixa etária, e contaram com a presença de familiares e autoridades. Entre elas, o secretário municipal de Esporte, Jeferson Neves, que reforçou a importância da competição como porta de entrada para grandes talentos. “Esses jogos são o começo de tudo. É aqui que muitos atletas de Cuiabá começam sua trajetória. Nosso objetivo é revelar talentos e inspirar esses jovens a acreditarem que o esporte pode mudar suas vidas”, destacou.

Nas arquibancadas, com a voz embargada e os olhos marejados, Claire Vogel Dutra, mãe da ginasta Sofia, não escondia a emoção. “É um sonho pra mim ver a minha filha competindo. A gente acompanha todo o esforço, os treinos, as dores… Ver ela aqui, com brilho nos olhos, é mais do que medalha, é realização de um sonho”, disse, segurando as lágrimas. Sofia Vogel, ainda com as bochechas coradas momentos que antecederam sua apresentação, mal conseguia conter o sorriso. Ouvir o hino deu um arrepio e o sonho estar ali, não deixava a ansiedade explicita com mães nervosas e suspiros.

A edição de 2025 dos JECs abrange mais de 20 modalidades esportivas, reunindo mais de dois mil atletas das redes pública e privada. Para a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a competição vai além das medalhas: é um passo firme rumo à inclusão, à integração e ao fortalecimento do esporte como ferramenta de transformação social.

