Gincana Ambiental mobiliza gestores e 350 alunos em Chapada dos Guimarães

As perspectivas da telessaúde no futuro dos cuidados com a saúde e o uso da inteligência artificial para diagnósticos preditivos serão os destaques da manhã de abertura do 1º Fórum de Saúde Digital do estado, no próximo dia 30. O evento, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), segue até o dia 1º de julho e reúne representantes de órgãos de controle, instituições públicas e especialistas da área. Clique aqui para se inscrever.

Com o tema “Desafios e oportunidades na saúde pública”, o encontro será realizado no auditório da Escola Superior de Contas e é voltado a gestores, técnicos das áreas de saúde e tecnologia, membros dos tribunais de contas e representantes de instituições públicas envolvidas na formulação e execução das políticas de saúde.

A palestra magna será conduzida pela secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, que apresentará um panorama das políticas públicas voltadas à transformação digital no setor. Na sequência, o professor-doutor da USP e referência nacional em telemedicina, Chao Lung Wen, aborda o potencial da inteligência artificial para diagnósticos preditivos.

Organizado pela Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (Copspas) do TCE-MT, o Fórum conta ainda com mesas redondas, painéis temáticos e debates sobre os desafios e oportunidades da digitalização da saúde pública no Brasil.

“O Fórum de Saúde Digital representa um marco importante para o fortalecimento das políticas públicas de saúde em Mato Grosso. Ao reunir especialistas, gestores e órgãos de controle, buscamos ampliar o debate e construir soluções que integrem tecnologia, inteligência artificial e telessaúde à gestão pública. Nosso objetivo é contribuir para uma saúde mais eficiente, acessível e baseada em evidências, sempre com foco na melhoria do atendimento à população”, declarou o presidente da Comissão, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

Na ocasião, também será assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o TCE-MT, o Tribunal de Contas da União (TCU), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O objetivo da parceria é institucionalizar ações conjuntas voltadas à fiscalização, auditoria e formulação de políticas públicas baseadas em evidências na área da saúde digital.

Serão abordadas ainda questões como o controle da política pública na era digital, a transformação digital em Mato Grosso e a atuação do TCU no acompanhamento da saúde digital no país. O Fórum trará também experiências exitosas em telediagnóstico de eletrocardiograma (ECG), soluções tecnológicas aplicadas ao SUS e projetos voltados à saúde mental. Os relatos serão feitos por profissionais da área e gestores públicos que atuam diretamente na implantação dessas ferramentas.

Clique aqui e confira mais informações sobre o Fórum.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Fonte: TCE MT – MT