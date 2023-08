Gincana da Solidariedade da ALMT mobiliza para doação de sangue

Para estimular a doação de sangue e ajudar o MT-Hemocentro a aumentar seu estoque, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso realiza uma ação para captar doadores. A iniciativa faz parte do desafio lançado pela Gincana 10S da Solidariedade, em parceria com o MT-Hemocentro, e estima coletar 100 bolsas de sangue com a campanha.

Os atendimentos serão feitos entre os dias 14 e 18, das 8 às 17h, na unidade móvel do MT-Hemocentro estacionada em frente ao Teatro Zulmira Canavarros. A campanha está na segunda edição de 2023 e visa sensibilizar sobre a importância da doação de sangue.

O servidor Luís Carlos Culca, um dos coordenadores do Programa 10S, explica que a competição gera mais interesse das pessoas em se tornarem doadores. “É uma possibilidade a mais de aumentar o número de doadores fidelizados”, afirma. “Contar com uma estrutura no local de trabalho facilita o acesso e ajuda muito, principalmente, para quem nunca doou e pode tirar dúvidas e se programar para fazer isso ao longo dessa semana”, complementa.

Culca explica que na primeira edição da campanha de doação de sangue, realizada em abril deste ano, foram arrecadadas 92 bolsas, em três dias de ação. “Dessa vez, esperamos uma coleta um pouco maior, porque aumentamos o prazo para doação que agora é de cinco dias”, adianta com confiança.

Ele destaca que o atendimento está aberto à comunidade em geral, basta procurar a unidade móvel do MT-Hemocentro. Culca destaca ainda alguns cuidados de preparação para quem vai doar. “Estar com bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50kg. Além disso, é importante não ingerir bebidas alcoólicas 24h antes do procedimento, beber bastante líquidos e se alimentar bem até 3 horas antes”. Ele lembra que pessoas com febre, gripe ou resfriado, ou outros quadros de enfermidades não podem doar temporariamente.

Gincana 10S da Solidariedade da ALMT

Está na terceira edição e envolve 31 setores da Casa de Leis, entre núcleos administrativos e gabinetes. O projeto visa trabalhar o 4º Senso, voltado à saúde, e o 10º, que trata da solidariedade. “Pensamos em unir as duas temáticas e propor atividades de empatia e responsabilidade social”, afirma o coordenador.

Os desafios principais acontecem durante o mês de novembro, mas o projeto tem atividades que contam pontos durante o ano todo, como é o caso das campanhas de doação de sangue, entre outras iniciativas.