GM lança operação para garantir fluidez no trânsito nas principais avenidas de Várzea Grande

A ação é resultado de um esforço da atual gestão para reverter um cenário preocupante: ao assumir a administração, em janeiro deste ano, 13 unidades estavam com seus equipamentos danificados e inoperantes

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nessa semana à manutenção das conservadoras de vacinas de três unidades de saúde do Município. A ação é resultado de um esforço da atual gestão para reverter um cenário preocupante: ao assumir a administração, em janeiro deste ano, 13 unidades estavam com seus equipamentos danificados e inoperantes.

Sem as conservadoras próprias, a situação exige uma logística diária de distribuição de vacinas volantes em caixas térmicas, que, apesar de seguir todos os protocolos de segurança e refrigeração recomendados, impacta diretamente na rotina das salas de vacinação. Os horários de aplicação dos imunizantes precisavam ser adaptados conforme a entrega dos imunizantes.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde realizou o processo licitatório para contratação da empresa especializada na assistência técnica desses equipamentos, que será responsável pela execução da manutenção preventiva das conservadoras.

A empresa já deu início, esta semana, à manutenção da conservadora das Unidades de Saúde da Família do bairro Água Limpa, do Jardim Imperial e do Ouro Verde.

Antes do início dos reparos, foi feito um levantamento técnico das peças necessárias para a correção dos equipamentos. A previsão é de que, com a chegada dos itens restantes, os serviços nas demais unidades de saúde sejam executados a partir da próxima semana.

A medida tem objetivo de garantir o pleno funcionamento das conservadoras e assegurar a qualidade e segurança no armazenamento das vacinas em todas as unidades de saúde do Município.

“Estamos trabalhando com responsabilidade para restabelecer a estrutura ideal da nossa rede pública de saúde. A conservação adequada dos imunobiológicos é essencial para o sucesso das campanhas de vacinação e para a segurança de todos os usuários do SUS”, destacou a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon.

ALTERNATIVA – Por enquanto, as Unidades de Saúde do: Capão Grande, Marajoara, 24 de dezembro, Jardim Eldorado, Cristo Rei, Cohab Cristo Rei, Aurília Curvo, Maringá, Souza Lima e Nossa Senhora da Guia continuam recebendo as vacinas volantes, com transporte em caixas térmicas adequadas.

Nesses locais, os horários de vacinação podem variar, começando por volta das 8h30 da manhã e encerrando até às 15h quando a equipe responsável recolhe os imunobiológicos para garantir o armazenamento seguro das vacinas na sede da Secretaria de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT