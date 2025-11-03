GM prende dois homens por tráfico de drogas na Avenida Castelo Branco

Durante a checagem foi constatado que ambos possuem diversas passagens criminais, incluindo roubo, furto, tráfico de drogas e assalto à mão armada

A Guarda Municipal de Várzea Grande prendeu dois homens, na tarde desta segunda-feira (03), por tráfico de drogas em um barracão abandonado na Avenida Castelo Branco.

Conforme informações da GMVG, a corporação realizava diligências na região quando avistou dois homens, um de 40 anos e outro de 41 anos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos GMs, a dupla tentou fugir, porém, foi contida pelos guardas municipais.

Durante a averiguação no interior do barracão, os agentes encontraram várias porções de substância análoga à maconha, porções de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro trocado.

Na checagem, foi constatado que ambos possuem diversas passagens criminais, incluindo roubo, furto, tráfico de drogas e assalto à mão armada.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes. Os dois foram entregues ao delegado plantonista, que dará continuidade aos procedimentos necessários.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT