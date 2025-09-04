JUSTIÇA
GMF-MT inspeciona unidades prisionais e socioeducativa em Cáceres e ouve demandas de internos
O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/TJMT) realizou, nesta quarta-feira (03 de setembro), inspeção extraordinária em três unidades de Cáceres: o Centro Socioeducativo, a Cadeia Pública Feminina e a Cadeia Pública Masculina.
A comitiva foi liderada pelo supervisor do GMF, desembargador Orlando de Almeida Perri, e pelo coordenador do grupo, juiz Geraldo Fernandes Fidélis Neto, que percorreram as instalações, conversaram com adolescentes e pessoas privadas de liberdade e ouviram as principais demandas relacionadas à rotina e às condições de permanência nas unidades.
Durante as visitas, o desembargador e o juiz buscaram conhecer de perto a realidade das unidades, dialogando diretamente com os internos. Perguntaram sobre a qualidade da alimentação, fornecimento de produtos de higiene, assistência médica e odontológica, acesso ao trabalho e à educação, além de atividades de lazer e oportunidades de remição de pena.
“Nosso objetivo, junto ao Governo do Estado, é apresentar melhorias nas condições de cumprimento de pena. Não apenas destacamos problemas, mas também atuamos na prática, acompanhando a execução das mudanças. O Judiciário é o maior parceiro do governo no sistema prisional. Sem ele, o sistema estaria falido”, destacou o desembargador Orlando Perri.
O juiz Geraldo Fidélis reforçou a preocupação com o futuro dos internos. “A maioria dos homens é bastante jovem, entre 18 e 25 anos. São pessoas que erraram, mas que em breve retornarão ao convívio social. E a pergunta que devemos nos fazer é: que tipo de pessoas queremos receber de volta às nossas cidades? Precisamos oferecer condições de estudo, trabalho e profissionalização, porque esse é o verdadeiro caminho para combater a reincidência”, afirmou.
Centro Socioeducativo
O Centro Socioeducativo de Cáceres abriga atualmente 17 adolescentes, em uma estrutura com capacidade para 18 vagas. A unidade recebe jovens de toda a região Oeste.
O juiz da Vara Especializada da Infância e Juventude, Elmo Lamoia de Moraes, destacou que já existe decisão judicial transitada em julgado determinando a construção de uma nova unidade para abrigar os reeducandos em Cáceres.
A juíza Leilamar Rodrigues, coordenadora do eixo socioeducativo do GMF-MT, também integrou a comitiva e falou sobre a nova unidade. “Essa é uma forma de conhecer de perto as realidades locais enfrentadas no interior. Com a decisão judicial, a previsão é que as obras sejam iniciadas em 2026. A proposta é que todas as novas unidades contem com cerca de 60 vagas, ampliando a capacidade e atendendo melhor a região Oeste do Estado.”
Para os próprios internos, a visita do GMF-MT tem significado especial. G.G, de 19 anos, relatou que o acompanhamento do Judiciário dá mais confiança. “Mostra que não é só a nossa família que se preocupa com a gente. Tem outras pessoas olhando, buscando melhorar as condições, e isso dá mais força para a gente.”
Unidade feminina
Com 75 internas, a Cadeia Pública Feminina enfrenta problemas de estrutura física. O prédio, que funcionou como delegacia no passado, não oferece condições adequadas para estudo, trabalho e atividades de ressocialização.
Apesar disso, a equipe técnica e a direção buscam oferecer oportunidades. A recuperanda E. C., de 39 anos, relatou que, após várias prisões, encontrou nos cursos profissionalizantes uma chance real de mudança: “Vou sair daqui com uma profissão, com um caminho pronto. Se a pessoa não sai daqui com uma qualificação, acaba voltando para o crime. Aproveitar as oportunidades faz toda a diferença.”
Para o juiz José Eduardo Mariano, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a presença do GMF nas unidades é de extrema relevância para o sistema prisional do estado. “Essa iniciativa possibilita uma visão mais ampla dos problemas enfrentados no interior. Aqui em Cáceres, enfrentamos calor extremo, superlotação e estruturas inadequadas. A presença do GMF fortalece o trabalho do juiz da comarca, dá respaldo às entidades parceiras e contribui para melhorias reais no sistema.”
Unidade masculina
A Cadeia Pública Masculina de Cáceres atende atualmente 419 pessoas privadas de liberdade. Além de atividades laborais, quase 150 internos estão matriculados no ensino fundamental e médio. O diretor da unidade, policial penal Antônio Júlio Rodrigues, reforçou que a ressocialização é possível. “Nem todos retornarão à sociedade totalmente transformados, mas aqueles que se dedicam ao estudo e ao trabalho dentro da unidade têm reais condições de reconstruir suas vidas. O Estado oferece diversas oportunidades, e cabe a cada indivíduo aproveitá-las.”
Ao final da visita, os integrantes do GMF ressaltaram que o trabalho de inspeção não se limita a apontar falhas, mas a contribuir efetivamente para que o Estado implemente melhorias estruturais e de atendimento. “É um trabalho contínuo, que só terá resultados duradouros se oferecer oportunidades de estudo e de trabalho. Nossa missão é garantir que essas pessoas retornem à sociedade em condições de não reincidir”, concluiu o juiz Geraldo Fidélis.
Imagem aérea: Aldenor Camargo
Autor: Roberta Penha
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Comarca de Tangará da Serra abre cadastramento de advogados dativos
A Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra publicou edital para o cadastramento de advogados interessados em atuar como defensores dativos em processos criminais em 2025. O edital está assinado pelo juiz Ricardo Frazon Menegucci, titular da unidade judiciária. A medida busca organizar um cadastro único de profissionais habilitados a receber nomeações, garantindo atendimento jurídico às partes hipossuficientes.
Inscrições abertas
O prazo de inscrição vai de 5 de setembro a 5 de outubro de 2025, exclusivamente pelo Protocolo Administrativo Virtual (PAV), no endereço https://pav.tjmt.jus.br/geracao-protocolo
O advogado deverá selecionar o destino “Comarcas > Tangará da Serra” e preencher o requerimento previsto no edital, anexando documentos como RG, CPF e carteira da OAB.
Modalidades de atuação
Os profissionais poderão se inscrever em até três listas distintas:
Lista A: causas e audiências criminais;
Lista B: audiências de custódia;
Lista C: julgamentos perante o Tribunal do Júri.
A nomeação seguirá sistema de rodízio, em ordem alfabética, evitando privilégios entre os cadastrados.
Condições e responsabilidades
Os defensores dativos devem estar disponíveis para atendimento imediato, comparecendo às audiências, presenciais ou virtuais, em até 15 minutos após convocação. A recusa injustificada em três oportunidades consecutivas resultará na exclusão da lista correspondente.
Os honorários serão fixados conforme a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sendo pagos pelo Estado ao final dos trabalhos.
Publicidade e validade
As listas completas de advogados cadastrados ficarão disponíveis na sede da Vara Criminal após o encerramento das inscrições. O cadastro será válido até a abertura de novo edital, quando os interessados deverão renovar sua inscrição para permanecer aptos.
Autor: Dani Cunha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
CNJ prorroga prazo para integração dos tribunais ao portal Jus.br
O prazo para conclusão da integração dos sistemas processuais ao portal Jus.br foi prorrogado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com exceção do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Justiça Eleitoral, todos os tribunais e conselhos terão 60 dias, a partir de 25 de setembro, para finalizar a integração dos serviços.
Devem ser integrados peticionamento inicial, remessas de ofícios, cartas precatórias, cartas de ordem e efetivação de declínio de competência.
No caso da Justiça do Trabalho, a integração ao módulo de cartas precatórias não será necessária, já que esse ramo possui sistema próprio com emissão automatizada exclusiva para suas unidades, considerado suficiente para atender às demandas.
O Jus.br foi desenvolvido dentro do Programa Justiça 4.0, uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), com apoio do CJF, STJ, TST, CSJT e TSE. O objetivo é ampliar o acesso a serviços digitais da Justiça por magistrados, servidores, advogados e cidadãos, independentemente do sistema processual do tribunal de origem.
Segundo o juiz auxiliar da Presidência do CNJ e coordenador do Programa Justiça 4.0, Alexandre Libonati de Abreu, a extensão do prazo tem caráter estratégico.
“A prorrogação do prazo busca garantir que todos os tribunais tenham condições de concluir a integração com qualidade, assegurando que o Jus.br cumpra sua função de ser a porta de acesso aos serviços eletrônicos da Justiça brasileira”.
Modernização da Justiça
O Programa Justiça 4.0, responsável pela criação do Jus.br, visa o desenvolvimento e aprimoramento de soluções tecnológicas para tornar o atendimento judicial mais eficiente, eficaz e acessível à população. A iniciativa também reforça o compromisso do Judiciário brasileiro com a transformação digital e a transparência.
Autor: Vitória Maria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
