Governador acompanha embarque de alunos para intercâmbio na Inglaterra nesta sexta-feira (12)

O governador Mauro Mendes acompanha às 7 horas, nesta sexta-feira (12.9), o embarque dos primeiros grupos de alunos e professores selecionados para o intercâmbio na Inglaterra, pelo programa MT no Mundo.

O embarque ocorre no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e também contará com a presença do secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Foram selecionados, pelo programa MT no Mundo, 100 alunos de diversas escolas do Estado e 14 professores. Também compõem o grupo 14 monitores e um psicólogo. Todos embarcam em grupos entre esta sexta-feira e sábado (13.9).

O programa MT no Mundo, que está em sua terceira edição, oferece a possibilidade de os alunos viverem três semanas na Inglaterra, para uma imersão no ensino e na cultura, com tudo pago pelo governo.

Serviço

Embarque de alunos e professores pelo programa MT no Mundo

Hora e data: Sexta-feira, 12 de setembro, às 7h

Onde: Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Av. João Ponce de Arruda, Várzea Grande-MT

Após acompanhar o embarque dos alunos e professores, o governador Mauro Mendes segue para Sinop e Sorriso, onde participa de uma série de agendas e vistoria as obras de duplicação da BR-163, entre os dois municípios.

Fonte: Governo MT – MT