Governador apresenta balanço dos 4 anos de gestão à imprensa

A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), em sessão especial na quarta-feira (7), requerida pelo deputado e presidente da comissão, Carlos Avallone, fez a entrega de moções de aplausos a gestores e servidores do Executivo estadual e assessores dos deputados que contribuíram com conhecimento técnico e facilitaram o acesso aos instrumentos necessários para que a Consultoria Institucional de Acompanhamento Financeiro Orçamentário (CIAFO), criada pela Resolução 7.015, de 2021, obtivesse êxito em suas atividades de assessoramento em matéria financeira e orçamentária na Assembleia Legislativa.

Depois de formar a mesa de honra, com a presença do deputado Wilson Santos (PSD), do deputado eleito Alberto Machado (PSB), além de Luciana Rosa, da Sefaz, do secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jeferson Neves, Avallone destacou que a Consultoria Institucional é um órgão técnico dentro da estrutura administrativa da Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora, vinculada à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, e abriga em seu corpo técnico uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais com vasta experiência, que trabalha em colaboração com as comissões permanentes, em especial à Comissão de Orçamento.

Conforme o deputado Carlos Avallone, “a iniciativa da mesa diretora em criar a Consultoria Institucional de Acompanhamento Financeiro e Orçamentário – CIAFO revela-se de “suma importância para o apoio institucional aos parlamentares e assessoria em matéria orçamentária e financeira, qualificando o debate entre os poderes Legislativo e Executivo, além de garantir a transparência, o acompanhamento e a divulgação de informações, sobretudo acerca das emendas parlamentares impositivas”.

Em discurso, Carlos Avallone destacou “o esforço empreendido pelas equipes no crivo rigoroso nos processos, desde o lançamento até a etapa final com o pagamento da emenda, o que garantiu o êxito da distribuição de recursos aos municípios, porque é por meio das emendas que os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos para financiar obras e serviços essenciais em todas as regiões do Estado”, disse.

O deputado Wilson Santos, em breve discurso durante a sessão especial, classificou como importante o reconhecimento aos servidores que atuam na comissão.

“A gratidão é algo muito raro, isso é bíblico. Aqui, estamos homenageando pessoas que passam muitas vezes despercebidas. Quem toca o governo não é o primeiro escalão, são vocês, o pessoal do segundo, terceiro, quarto escalão. Vocês são quem é que conhecem, quem sabem os detalhes da máquina pública. Aqui estão as pessoas que conhecem, que cooperam, que dominam o dia a dia, que sabem como fazer para que o resultado apareça. E o deputado Avallone foi feliz e liderou esse trabalho na Casa de Leis”.

Segundo Wilson Santos, “hoje as emendas estão sendo todas pagas, inclusive dos deputados da oposição, que foram eleitos pelo povo, portanto, isso é fazer justiça e esse resultado tem que ser atribuído a vocês”.

Simone de Brito, assessora parlamentar, em nome dos homenageados, destacou o fato de a Consultoria Institucional Financeira ter atingido a meta de cumprir as emendas impositivas.

“Conseguimos realizar todas as emendas parlamentares a nós confiadas, por isso, representar os colegas aqui é uma honra. É uma missão sofrida a de assessor parlamentar. Ser assessor parlamentar é uma função invisível, mas é garantir destaque para as emendas impositivas. Fomos prestigiados com essa consultoria que aproximou o governo com o Parlamento. Aprendemos muito com a comissão e essa experiência a gente consegue levar adiante e apresentar resultados. É a forma como o deputado chega lá na ponta”, disse.

