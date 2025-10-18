MATO GROSSO
Governador articula vinda de gigante chinesa de máquinas agrícolas para MT
O governador Mauro Mendes reforçou, nesta quinta-feira (17/10), a articulação para que Mato Grosso receba uma nova unidade fabril da multinacional chinesa XCMG, referência mundial em máquinas pesadas e agrícolas.
As tratativas ocorreram durante o evento “Brasil Produtivo”, promovido pela Extra Máquinas e pela própria XCMG, no Palácio Tangará, em São Paulo.
“Eles estão analisando a montagem de uma nova fábrica no Brasil de equipamentos para agricultura, e queremos trazê-los para Mato Grosso”, afirmou o governador.
Mauro destacou que Mato Grosso tem se consolidado como um dos principais destinos de investimentos industriais do país.
“Estamos atraindo dezenas de novas indústrias porque criamos um ambiente seguro e favorável: reduzimos impostos, cortamos a burocracia e fizemos a lição de casa na gestão fiscal. Hoje o estado tem obras e ações em todas as áreas”, pontuou.
A XCMG, terceira maior fabricante de máquinas pesadas do mundo, já opera uma fábrica em Pouso Alegre (MG) e anunciou planos de expandir sua atuação com novas linhas de produção, incluindo veículos de nova energia e maquinário agrícola de ponta.
“A China é, hoje, o maior parceiro comercial de Mato Grosso. Cerca de 70% da soja que produzimos tem destino chinês. E queremos transformar essa relação comercial também em industrial, gerando empregos e tecnologia no nosso estado”, completou Mendes.
Na ocasião, o fundador da Extra Máquinas, Pérsio Briante, também anunciou investimentos de R$ 50 milhões na abertura de 12 novas unidades da empresa até 2026, incluindo em Mato Grosso.
O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas e empresariais, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Max Russi, o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, a deputada estadual de São Paulo, Sheila Kenner, além de representantes de governos estaduais, municipais e entidades empresariais.
Representando a cúpula chinesa, estiveram presentes Le Hanan (presidente da XCMG América do Sul), Tian Don (vice-presidente da XCMG Brasil) e Zan Sichen (presidente do Banco XCMG Brasil).
Corpo de Bombeiros combate 9 incêndios florestais nesta sexta-feira (17)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combate, nesta sexta-feira (17.10), nove incêndios florestais em diversas regiões do estado. As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Itiquira, Pedra Preta, União do Sul, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Ribeirão Cascalheira, Cocalinho, Nova Santa Helena e Guarantã do Norte.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 24 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 16 são incêndios florestais e outros oito focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os oito focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 246 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 27 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 18 estão na Amazônia, 8 estão no Cerrado e um no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Solução com uso de IA desenvolvida pela CGE servirá de referência para outras controladorias
A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (16.10), à Câmara Técnica de Inteligência Artificial do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), o SafeData, uma solução inovadora desenvolvida pela Unidade de Inteligência da instituição com uso integral de Inteligência Artificial (IA).
A ferramenta apresentada pelo analista de Tecnologia da Informação da CGE, Angelton Alencar, despertou o interesse dos demais órgãos de controle pela sua eficiência e aplicabilidade. O SafeData será utilizado como referência e implementado por controladorias estaduais, municipais e do Distrito Federal, consolidando-se como uma tecnologia 100% desenvolvida com IA para a proteção de dados públicos.
Durante a apresentação, Angelton Alencar destacou a importância da cooperação entre os órgãos de controle e o papel de liderança que Mato Grosso exerce no uso de tecnologia aplicada ao controle interno.
“Essa troca de experiências dentro do Conaci é fundamental para que possamos evoluir juntos no uso da Inteligência Artificial. A CGE de Mato Grosso tem se destacado como referência nacional nesse tema, e é uma satisfação poder compartilhar soluções que podem inspirar e fortalecer o trabalho de outras controladorias em todo o país”, afirmou o analista.
Criado para reforçar a segurança e o tratamento responsável de dados sensíveis na administração pública, o sistema alia e reforça o compromisso da CGE com a integridade, a transparência e a modernização dos processos internos.
Além de proteger a privacidade, o SafeData representa um avanço em agilidade e inovação na gestão pública, fortalecendo o trabalho de auditores e servidores e trazendo mais eficiência aos controles internos.
Para o diretor de Transparência e Governo Aberto da CGE de Rondônia, Marcos Astrê, esses momentos de troca na Câmara Técnica de Inteligência Artificial são fundamentais para o fortalecimento do Controle Interno no país.
“A apresentação do SafeData foi excelente, não apenas pela explicação da ferramenta, mas por mostrar todo o processo de desenvolvimento. Aqui na Controladoria de Rondônia, onde atuo como encarregado de dados pessoais, vejo na solução um grande avanço para a proteção de dados pessoais e sensíveis. Essa oportunidade de intercâmbio é de extrema importância tanto para a CGE-RO quanto para o aprimoramento da LGPD e das práticas de integridade no setor público”, disse.
A Câmara Técnica de Inteligência Artificial do Conaci foi criada em 2025, por meio da Portaria Conaci nº 04/2025, com a missão de assessorar o Conselho em temas relacionados à aplicação da IA no controle interno. O colegiado atua na criação de estratégias, disseminação de boas práticas, desenvolvimento de projetos e consolidação de uma linguagem comum sobre o uso da inteligência artificial no setor público.
A diretora de Tecnologia da Informação do Conselho Interno da Secretaria da Controladoria Geral de Pernambuco, disse que a equipe ficou bastante empolgada. “Percebemos o grande potencial de aplicação da ferramenta em diversas áreas além da Ouvidoria, como Auditoria e Correição. É uma solução que agrega produtividade e qualidade aos trabalhos, em total conformidade com a LGPD. Parabenizamos toda a equipe envolvida no projeto pela alta qualidade do desenvolvimento apresentado”, finalizou.
