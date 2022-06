Governador assina mais R$ 87 milhões para asfalto novo e conservação em seis municípios

Foto: LUCIENE LINS

O deputado estadual João Batista do Sindspen (PP), prestigiou neste último domingo (5), o encerramento da 12ª edição da Festa do Queijo, promovida pela Prefeitura Municipal de Curvelândia (a 311 km de Cuiabá). Na ocasião, o deputado realizou a entrega oficial de motos, bicicletas, tablets e kits de primeiros socorros, itens que foram adquiridos por meio de emenda parlamentar e serão utilizados no trabalho preventivo dos agentes comunitários de saúde.

De acordo com João Batista, os recursos somaram a quantia de R$ 200 mil, sendo duas destinações de sua autoria no valor de R$ 100 mil cada. O primeiro recurso possibilitou a compra dos equipamentos e das motocicletas entregues. Já o segundo montante, foi destinado à conta da prefeitura, para o custeio da saúde pública municipal.

“Gostaria primeiramente de agradecer os convites que recebi para prestigiar a tradicional Festa do Queijo. Agradeço o convite feito pelo prefeito Jadilson Alves, depois, o vereador Roni da Olaria que em seu nome, cumprimento todos os demais vereadores do município. Vale ressaltar ainda, o convite do secretário municipal de saúde, Roberto Serenini, que foi o idealizador do projeto na época que firmamos a parceria e destinamos os recursos. Na oportunidade, gostaria de agradecer também, toda a receptividade da população, que por onde passamos, fomos muito bem recebidos. Nossa missão é essa: seguir trabalhando por resultados em todos os cantos de Mato Grosso”, disse o deputado.

Foto: LUCIENE LINS

O prefeito de Curvelândia, Jadilson Alves agradeceu a parceria do deputado João Batista, que resultou em melhorias para infraestrutura da saúde municipal. O prefeito também enalteceu a presença do parlamentar, durante o evento que faz parte do calendário oficial das atividades culturais de Mato Grosso.

“Somos gratos pelo apoio e parceria do deputado João Batista, que tem produzido bons resultados para o nosso município. Em nome de toda a população que será beneficiada, agradecemos o empenho do deputado em nos auxiliar, obrigado de coração”, concluiu o prefeito Jadilson.

Festa do Queijo

A Festa do Queijo surgiu no ano de 2002 após um protesto de produtores rurais realizado na BR-070, contra a reivindicação de melhores preços do leite. Na época, houve uma queda expressiva no preço do produto. Na primeira edição do evento, 60 quilos de queijo foram produzidos artesanalmente, depois que a produção foi para a fábrica, o número subiu para 90 quilos. Na edição que aconteceu em maio de 2012, o peso alcançou a marca de 1.507kg. Já em 2014, o queijo produzido chegou a pesar a quantia de 1.830kg.

Na 12ª edição da Festa do Queijo realizada em 2022, o queijo bateu recorde mais uma vez e pesou 2.182 quilos. Conforme divulgação na internet, para conseguir terminar o alimento no tempo estipulado, este ano, a indústria de laticínios Rovigo teve que dedicar os trabalhos exclusivamente na produção e aproximadamente 60 funcionários foram necessários na fabricação do queijo gigante. Depois de pronto, o alimento foi cortado e entregue gratuitamente para os presentes no evento, segundo a estimativa local, cerca de cinco mil pedaços foram servidos.

A cidade de Curvelândia faz parte da bacia leiteira do Vale do Cabaçal e se destaca por grandes visitações turísticas ao longo do ano. O município conta com um acervo de mais de 23 cavernas, entre elas, a do Jabuti, considerada a maior do estado.