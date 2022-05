Governador assina R$ 9 milhões para obras em Poconé, Ipiranga e Nova Canaã

O governador Mauro Mendes assinou mais de R$ 9 milhões em obras de asfalto novo, restauração e manutenção de estradas para os municípios de Ipiranga do Norte, Nova Canaã e Poconé.

Os convênios foram firmados na manhã desta terça-feira (31.05), junto aos prefeitos Orlei Grasseli, o “Graxa” (Ipiranga do Norte), Rubens Rosa, o “Rubão” (Nova Canaã), e Tatá Amaral (Poconé). Também participaram do ato o deputado estadual Dilmar Dal Bosco e o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

“Com o bom desempenho que o Estado está tendo, conseguimos ter a capacidade de também ajudar os municípios a cumprirem o seu papel perante o cidadão. Fazer asfalto urbano, recuperação, iluminação pública, saneamento. E com isso conseguimos melhorar a qualidade de vida dos mato-grossenses”, destacou o governador.

Para Ipiranga do Norte, foi assinado convênio voltado à restauração de 29 ruas e avenidas com microrrevestimento, com repasse de R$ 2,6 milhões do Estado e R$ 766,3 mil da Prefeitura. Também será destinada uma motoniveladora ao município.

Já Nova Canaã foi beneficiada com convênios para asfalto novo e drenagem no Residencial Morada do Sol (R$ 1,27 milhão do Estado e R$ 26 mil da Prefeitura), e construção de calçadas e rampas de acessibilidade (R$ 880 mil do Estado e R$ 195,9 mil da Prefeitura).

Em Poconé, os convênios são para:

– Manutenção de 22 km de estradas vicinais no trecho do entroncamento da BR-070 até a ponte Rio Sangradouro (R$ 842,2 mil do Estado e R$ 8,5 mil da Prefeitura);

– Microrevestimento em diversas ruas do Distrito de Cangas (R$ 1,6 milhão do Estado, sendo R$ 1 milhão de indicação do deputado federal Neri Geller, e R$ 388 mil da Prefeitura);

– Asfalto novo e drenagem no Bairro Primavera (R$ 1,3 milhão do Estado, por indicação do deputado federal Carlos Bezerra, e R$ 86,7 mil da Prefeitura).

“Agradeço muito ao governador pelos convênios e pela motoniveladora. Vai dar uma melhoria muito grande ao nosso município. É um novo modo de governar, que tem mais proximidade com os municípios e faz as ações chegarem na ponta”, afirmou o prefeito Graxa, de Ipiranga do Norte.