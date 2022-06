Governador: “Chromebooks e TVs vão melhorar a aprendizagem e conectar nossos estudantes ao mundo”

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho, o Museu de História Natural de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), promove a distribuição de mudas nativas aos visitantes e experiências de integração com a natureza. A programação inclui observação de pássaros na área verde do museu e uma vivência do ritual de cura Xavante.

A observação de pássaros será no sábado (04.06), de 8h às 10h. A atividade será conduzida pela bióloga Luciana Pinheiro Ferreira, sendo preciso fazer a inscrição para participar. Além da experiência sensorial de contemplação e escuta das aves, o Museu também propõe um debate sobre a importância da conservação do meio ambiente, usando o exemplo dos pássaros para o equilíbrio do bioma.

No domingo (05.06), com entrada gratuita para os visitantes, o Museu oferece uma vivência com apresentação de ritual de cura, a ser conduzida pelo pajé e cacique José Luiz Tserité, da etnia Xavante. A atividade será de 8h30 às 10h30, incluindo uma conversa sobre sustentabilidade entre o público e o líder indígena.

Paralelo à programação, durante toda a semana serão distribuídas 200 mudas nativas aos visitantes do Museu, com direito a orientações sobre plantio e noções básicas de cuidados com a espécie escolhida.

A programação voltada à Semana do Meio Ambiente integra uma das ações educativas do Museu, que está localizado em uma extensa área verde às margens do rio Cuiabá, com 10.000 m2 ocupados por árvores e pequenos animais. “Nosso objetivo é conscientizar os visitantes de que a responsabilidade ambiental deve ser compartilhada por todos”, destaca a coordenadora Enir Maria Silva.

Serviço

O Museu de História Natural de Mato Grosso está localizado na Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá.

Funcionamento de quarta a domingo, das 8h às 18h

Entrada de quarta a sábado: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia)

Domingo: Gratuito