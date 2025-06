Governador de MT ressalta investimentos em Cultura e Esporte na abertura de Encontro Estadual

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ressaltou os investimentos do Estado em Cultura e em Esporte, durante a abertura oficial do Encontro Estadual de Gestores dos dois setores, realizada nessa segunda-feira (23.6), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

“Mais do que preservar valores da cultura e do esporte, nós estamos transformando esses valores para construir uma sociedade melhor. Durante muito tempo, a Cultura e o Esporte em Mato Grosso não tinham nenhuma prioridade. Que bom que esse tempo passou. Hoje, o cenário é outro. Com muita responsabilidade, investimos nesses últimos anos mais de R$ 400 milhões no esporte e na cultura”, declarou o governador.

Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o Encontro reúne trabalhadores e gestores dos setores cultural e esportivo de mais de 100 municípios do Estado.

“Agradeço demais a presença de todos neste que é o primeiro encontro de gestores do esporte e da cultura juntos. E faço também um agradecimento especial ao governador Mauro Mendes, que tem permitido o crescimento do esporte e da cultura em todo o Estado e, além disso, nos inspira a fazer tudo com mais eficiência, melhor e bem feito. Por isso, vivemos um momento histórico sem dúvida”, destacou o secretário da Secel, David Moura.



A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que também participou da solenidade de abertura, destacou a importância do evento.

“Esse encontro é fundamental para fortalecermos parcerias e construirmos caminhos reais para as famílias mato-grossenses. Parabéns à Secel pela idealização, feita com tanta responsabilidade e visão de futuro. Isso é transformar vidas de verdade”, afirmou.

O Encontro Estadual prossegue até quarta-feira (25) com com oficinas e painéis temáticos, talkshow com atletas olímpicos, e conferências com a atriz Denise Fraga e com a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Estiveram presentes na solenidade de abertura a deputada federal Gisela Simona; os deputados estaduais Beto Dois a Um e Graciele Marques; os secretários de Estado de Segurança Pública, César Roveri, e de Comunicação, Laice Souza; o superintendente do Sesi-MT, Alexandre Serafim; e o representante do Ministério da Cultura, Binho Riani; a prefeita e os prefeitos de Aripuanã, Seluir Peixer, Querência, Gilmar Wentz, Juara, Valdinei Moraes, Nova Nazaré, Reginaldo Martins, e Nossa Senhora de Livramento, Dr. Thiago Almeida; e secretários municipais de Cultura e Esporte de todo o Estado.

Programação

A programação completa do Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de Mato Grosso está disponível no site da Secel (link aqui).

Para as oficinas, painéis e conferências realizadas no Centro de Eventos do Pantanal, a participação está confirmada aos gestores dos municípios mato-grossenses e aos demais interessados que se inscreveram, mediante credenciamento na hora do evento.

Já a festa de encerramento do Encontro é aberta ao público e tem entrada gratuita. Com shows de artistas locais e do grupo Fundo de Quintal, o encerramento será realizado na área externa da Arena Pantanal, na quarta (25), a partir das 19h30. Para garantir a participação, basta apenas fazer um credenciamento prévio pelo Sympla – clique aqui para acessar.

Fonte: Governo MT – MT