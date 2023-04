Governador de Tocantins: “Mato Grosso é um estado pujante e referência nacional”

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) participou, entre os dias 22 e 28 de abril, da IX Semana de Redes e Parcerias Humanitárias (HNPW 2023), realizada em Genebra, na Suíça.

Um dos maiores eventos humanitários internacionais do gênero, a Semana de Redes e Parcerias Humanitárias é promovida pelo Escritório das Nações Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), e oferece um fórum exclusivo para redes e parcerias humanitárias, com objetivo de fomentar a colaboração na resposta internacional a crises humanitárias.

O CBMMT, em conjunto com outros Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, integrou a delegação nacional que participa do evento. O grupo embarcou no dia 22 de abril para a etapa presencial da HNPW. Antes, a delegação já acompanhava as discussões na etapa online, iniciada em 17 de abril.

“Nossa participação evidencia como o CBMMT se tornou referência não somente no Brasil mas no mundo todo, graças aos investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso. Entendemos esta reunião como uma oportunidade de fortalecer nossa corporação e divulgar nosso trabalho de resposta a grandes desastres,” afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel BM Alexandre Borges Ferreira.

A Semana reuniu cerca de 2 mil participantes de diversas agências da Organização das Nações Unidas, organizações não-governamentais, Estados Membros, setor privado, militares e acadêmicos.

Além do comandante do CBMMT, que também preside o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), também participou do evento o tenente-coronel BM Mário Henrique Faro Ferreira, representante do CBMMT no Comitê de Salvamento Terrestre (Conaster). A delegação brasileira contou, ainda, com a presença do ministro José Solla Vasquez Júnior, coordenador da Agência Brasileira de Cooperação Internacional, e do diretor de operações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, major Braun.