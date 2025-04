Governador destaca melhoria no trânsito para mais de 100 mil moradores de Cuiabá e VG

O governador Mauro Mendes afirmou que a Ponte do Atalaia, entregue nesta sexta-feira (24/4), vai melhorar o trânsito para mais de 100 mil moradores de Cuiabá e Várzea Grande que passam pela região.

A ponte, que recebe o nome de Sarita Baracat (personalidade histórica da política de Mato Grosso), liga a região do Parque Atalaia, em Cuiabá, com o Parque do Lago, em Várzea Grande.

Com 392 metros, a estrutura também recebeu 3,92 quilômetros de acesso asfaltado, além de todo o trajeto iluminado por lâmpadas de LED.

“Essa ponte custou mais de R$ 70 milhões, investimento feito com o dinheiro do cidadão, que nós do Governo de Mato Grosso aplicamos com muita seriedade. Essa é mais uma entrega aqui na baixada cuiabana para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque o trânsito impacta diretamente na vida, no dia a dia, no tempo. no trabalho, e em tudo aquilo que é fundamental para que o cidadão possa viver bem”, relatou.

Mauro citou que, com a ponte ligando as duas cidades, a região ganha uma nova rota de tráfego urbano, desafogando o trânsito nas demais vias e agilizando a vida dos moradores e trabalhadores locais.

“Todo mundo que passa por aqui, e é muita gente, vai deixar de passar ali pela Avenida Beira Rio, pela Sergio Mota, pela Fernando Correa, pela Avenida da FEB. Isso vai criar um novo eixo dessa parte de Várzea Grande com toda a grande região sul, não só aqui do Parque Atalaia, do Parque Cuiabá, mas de toda a região do próprio Distrito Municipal e do Pedra 90”, exemplificou.

Também prestigiaram a cerimônia: o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini; a prefeita de Várzea Grande, Flavia Moretti; o senador Jayme Campos; os deputados estaduais Julio Campos, Hugo Garcia, Elizeu Nascimento, Fabio Tardin e Paulo Araújo; os secretários de Estado Fabio Garcia (Casa Civil), Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Laice Souza (Comunicação), Cesar Roveri (Segurança), Allan Kardec (Ciência e Tecnologia) e Leonardo Oliveira (Escritório de Representação); o filho de Sarita Baracat, Fernando Baracat; o ex-prefeito de Várzea Grande e neto de Sarita Baracat, Kalil Baracat; além de outras autoridades locais.

