Governador e equipe vistoriam UPA Jardim Leblon e antigo Pronto-Socorro de Cuiabá

O governador Mauro Mendes vistoriou, na tarde desta terça-feira (02.05), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon (que está em obras) e o antigo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá.

As inspeções foram realizadas junto com a equipe que coordena a intervenção na Saúde de Cuiabá, sob a responsabilidade da interventora Daniella Carmona e do co-interventor Hugo Felipe Lima.

No antigo Pronto-Socorro, além da equipe técnica, Mauro Mendes conversou com médicos, enfermeiros e pacientes sobre as adequações necessárias para o local.

“Em pouco mais de 45 dias de intervenção, já conseguimos promover muitas melhorias. Mas é preciso verificar as unidades, conversar com os profissionais e com quem precisa de atendimento. Com trabalho sério e foco, ainda poderemos melhorar muito a estrutura e o atendimento da saúde básica de Cuiabá”, afirmou o governador.

Danielle Carmona destacou que apesar do pouco tempo e da situação caótica que estava a Saúde em Cuiabá, a intervenção do estado já obteve avanços significativos em prol da população que precisa da saúde básica.

“Já aumentamos 28 leitos de UTI, compramos medicamentos e insumos, contratamos 107 médicos, instalamos três aparelhos de raio-x em três UPAs e agora estamos trabalhando no planejamento para reestruturar toda a rede de atendimento”, citou.

