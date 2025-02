Governador e pilotos fazem pré-teste da pista de kart do Parque Novo Mato Grosso

Junto de dezenas de pilotos profissionais, o governador Mauro Mendes fez o pré-teste da pista do kartódromo que está sendo construída no Parque Novo Mato Mato Grosso, em Cuiabá.

O evento foi realizado neste sábado (1°/2). O kartódromo terá a maior pista da América do Sul, com 1.153 metros de extensão total e uma reta principal de 197 metros.

A pista ja está na fase final, faltando apenas uma camada de asfalto.

“Esse kartódromo aqui vai estar classificado como um dos melhores do mundo. É um espetáculo. Vai propiciar grandes eventos esportivos para a baixada cuiabana e para Mato Grosso. Vai ser um orgulho”, relatou o governador, que estava acompanhado do filho Luis Antônio.

Mauro destacou que o kartódromo, assim que entregue neste ano, ficará disponível para o uso da população e turistas.

“Isso aqui não é só para as competições. Também é um equipamento do dia a dia. As pessoas vão poder vir aqui se divertir, brincar durante a semana, finais de semana, assim como tantos outros equipamentos que estarão sendo construídos ao longo dos próximos meses. As pessoas vão poder vir aqui e dizer: andei no melhor cartódromo do mundo”, disse.

O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, frisou a importância do parque para o desenvolvimento da capital.

“Estou muito orgulhoso do trabalho que o Governo está fazendo aqui. Quando concluir, isso aqui vai ser um grande chamariz do esporte e do turismo. Obrigado por dar essa atenção especial e ter esse carinho com a população de Cuiabá”, pontuou.

Para o deputado estadual Paulo Araújo, o kartódromo vai colocar Mato Grosso no cenário nacional e internacional do automobilismo.

“Essa notícia já está rodando no Brasil inteiro. Só posso parabenizar todos os envolvidos nesse projeto, que vai ajudar também a recuperar a nossa querida Cuiabá”, relatou.

Campeão nacional de Autocross e do regional de Kart, o piloto Reck Júnior ressaltou que o equipamento é “um sonho” para a categoria.

“Acreditamos que o kartódromo vai estar entre os melhores do mundo. Só temos a agradecer em nome de todos os pilotos por esse trabalho fantástico que está sendo feito. Ficamos impressionados com a qualidade. Foi uma experiência incrível que em breve também vai estar disponível para toda a população”, concluiu.

Além do kartódromo, o Parque Novo Mato Grosso contará com muitas outras atrações, como autódromo, museu, pistas de motocross, skate e ciclismo, lago para práticas esportivas e um espaço para eventos com capacidade para 100 mil pessoas.

Também participaram do evento: o presidente da Assembleia Legislativa, Max Dussi; os secretários de Estado César Roveri (Segurança) e David Moura (Cultura e Esporte); o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; e o presidente da MT Par, Wener Santos.

Fonte: Governo MT – MT