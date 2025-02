Governador e primeira-dama cumprem agenda em Campo Verde e Carlinda nesta sexta-feira (21)

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes estarão em Campo Verde e Carlinda para agendas de vistorias, inaugurações, assinatura de ordem de serviço e lançamentos de novo empreendimento habitacional.

Às 7h30, em Campo Verde, Mauro e Virginia Mendes, com a comitiva, farão vistoria em obras de asfaltamento da pista do aeroporto municipal, com investimento de R$ 5,4 milhões, por meio de convênio com o município.

Em seguida, eles irão vistoriar a recuperação asfáltica de ruas nos bairros Campo Real e Centro. O valor do convênio da obra é de R$ 7 milhões.

Às 8h, ocorre a inauguração do novo prédio da Escola Estadual Jupiara. A obra de reconstrução foi feita em parceria com o município, no valor total de R$ 7,8 milhões. A escola terá 10 salas de aula, refeitório e quadra poliesportiva e vai atender 558 alunos nos turnos matutino e vespertino.

Na sequência, às 9h, o governador e a primeira-dama farão a vistoria nas obras de construção de 256 apartamentos no Residencial Florais do Campo 1. Famílias com renda até R$ 8 mil, que adquiriram apartamentos, receberam subsídio do programa SER Família Habitação. Na oportunidade, será lançada a construção de mais 320 apartamentos no Residencial Florais do Campo 2, também com subsídio do programa.

As autoridades atenderão a imprensa ao final do evento.

Às 12h, a comitiva chega em Carlinda e inaugura a ponte de 691 metros sobre o Rio Teles Pires, às 12h30. O investimento na construção da ponte, que liga as MTs 208 e 419, foi de R$ 91,9 milhões.

No mesmo local, serão assinadas as ordens de serviço para asfaltar 75,7 quilômetros da MT-419, que liga Carlinda a Novo Mundo, com investimento total de R$ 103,4 milhões.

Confira a agenda

7h30 – Vistoria às obras do aeroporto municipal

7h45 – Vistoria às obras de recuperação asfáltica de ruas dos bairros Campo Real e Centro

8h – Inauguração do novo prédio da Escola Estadual Jupiara

9h – Vistoria às obras de construção de 256 apartamentos no Residencial Florais do Campo 1, com subsídio do programa SER Família Habitação

– Lançamento de mais 320 apartamentos no Residencial Florais do Campo 2, com subsídio do programa SER Família Habitação

12h – Chegada em Carlinda

12h30 – Inauguração da ponte do Rio Teles Pires na MT-208/419 (691 m)

– Assinatura da ordem de serviço para asfaltamento de 75,7 km da MT-419

13h – Almoço

14h30 – Retorno para Cuiabá

