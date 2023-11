Governador e primeira-dama destacam trabalho de artista mato-grossense premiado internacionalmente

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, destacaram o trabalho do artista plástico mato-grossense Petterson Silva, natural de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), considerado Destaque Internacional no prêmio Top of Mind, na Inglaterra, pelas pinturas realistas dos animais que compõem o bioma Pantanal.

“Para nós é motivo de orgulho ter um artista mato-grossense reconhecido internacionalmente por seu belíssimo trabalho, que destaca as riquezas naturais que temos em Mato Grosso, como nossas araras e as onças do Pantanal”, comentou o governador Mauro Mendes.

A primeira-dama Virginia Mendes parabenizou o artista pelo prêmio internacional, e observou que as telas pintadas pelo rondonopolitano são hiper-realistas, capazes de transmitir aos espectadores a sensação de estarem vendo os animais ao vivo.

“Fiquei muito feliz com a premiação do artista plástico mato-grossense Petterson Silva, com o prêmio Top of Mind, uma das condecorações mais importantes da Europa. As pinturas são verdadeiras obras de arte, que impressionam por serem tão realistas, nos fazendo sentir como se estivéssemos vendo de pertinho essas belezas da nossa terra. Nos sentimos verdadeiramente gratos por termos um artista com tanta sensibilidade. Deus te abeçoe pelo dom da arte”, afirmou.

Além da fauna e flora do Pantanal, o artista também encontra inspiração para suas telas, pintadas a óleo, nos povos indígenas mato-grossenses e da Amazônia. As imagens hiper-realistas já o levaram ao primeiro lugar em uma exposição do Salão de Are Brasileira realizada em 2016, em Liechtenstein, e a conquistar o prêmio Giulio Cesare, na Itália, em 2018.

Em Londres, na Inglaterra, teve mais um importante reconhecimento internacional com o prêmio Top Of Mind Internacional, em outubro deste ano. Mais de 600 artistas de todo o mundo participaram do evento, realizado anualmente desde 2015.