Governador e primeira-dama entregam casas populares, inauguram mirante e assinam ordens de serviço em Jaciara e Novo São Joaquim

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, visitam obras, assinam ordens de serviço e entregam 50 casas populares do programa SER Família Habitação no município de Novo São Joaquim (490 km de Cuiabá) nesta sexta-feira (24.11). Em seguida, eles inauguram o mirante e o portal de Jaciara (145 km da Capital), e assinam ordem de serviço para a construção do condomínio Vila do Aconchego, no município.

A agenda tem início às 12h30, no horário de Brasília (DF), no município de Novo São Joaquim, com vistoria às obras de construção da Escola Estadual Diniz Alves de Toledo. A unidade recebe investimento de R$ 9,4 milhões do Governo de Mato Grosso e é construída por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Educação e o município.

Em seguida, a comitiva do Governo participa da inauguração do Centro de Acolhimento ao Idoso, do município.

Às 13h10, o governador e a primeira-dama entregam 50 casas do programa SER Família Habitação no bairro Clarindo Roque. As unidades, construídas por meio de convênio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), contaram com o investimento de R$ 6,7 milhões do Governo do Estado e são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Já às 15h, no horário de Mato Grosso, a comitiva inaugura, em Jaciara, o Portal Júlio da Costa Ataíde, na Estrada Parque.

Às 16h ocorre a inauguração do complexo turístico do Mirante Regina Rosa dos Reis, construído por meio de convênio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com a Prefeitura. O local recebeu investimento de R$ 3,8 milhões e vai contar com academia ao ar livre, lanchonete, banheiros e uma praça pública.

No local, o governador Mauro Mendes também assina a ordem de serviço para construção do Condomínio Vila do Aconchego, resultado de outro convênio firmado entre a Setasc e a Prefeitura de Jaciara. Exclusiva para idosos, a vila recebe o investimento de R$ 10,2 milhões.

Às 17h, a comitiva ainda participa da formatura da 3ª etapa do programa Mais MT Muxirum, da Secretaria de Estado de Educação, destinado à alfabetização de jovens, adultos e idosos. A cerimônia será realizada no Centro de Eventos Jovelina Maria Almeida.