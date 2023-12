Governador e primeira-dama inauguram Natal Abençoado na Arena Pantanal: “Queremos promover espaços como esse para toda a família”

As portas da Arena Pantanal, em Cuiabá, se abriram, nesta quinta-feira (14.12), para receber o público, autoridades e imprensa no Natal Abençoado do SER Família. A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhada do governador Mauro Mendes e da filha caçula, Maria Luiza, inauguraram o espaço na Arena entregando a chave para o Papai Noel.

A iniciativa, liderada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, foi realizada pelo Governo de Mato Grosso e executada pelas secretarias de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), de Cultura Esporte e Lazer (Secel) e gabinete de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). O recurso para a estrutura foi viabilizado via emenda parlamentar.

Com 14 cenários encantadores distribuídos em 5 mil m², com os devidos cuidados de preservação do gramado, a estrutura conta com a Casa do Papai Noel, Jardim de Natal, cenário Amor, Presépio, Jardim do Papai Noel, cenário de Balões, Ursos Cantores, Fábrica de Brinquedos, Floresta do Papai Noel, Doceria e outras atrações.

Além dos cenários, o Natal Abençoado oferece espetáculos de luzes diariamente, coreografias natalinas, apresentações audiovisuais, e o espaço também conta com praça de alimentação e shows musicais promovendo amor, paz e sensibilidade à época mais esperada, o Natal.

A primeira-dama Virginia Mendes expressou sua alegria em organizar a programação do Natal Abençoado, destacando a importância deste período de renovação e celebração do amor e do nascimento de Jesus.

“Espero que as famílias aproveitem ao máximo esse espaço preparado com muito carinho. Essa é uma época de renovação, de cultivar o amor e de fortalecer a presença do menino Jesus em nossas vidas. Agradeço o Governo do Estado por atenção à este projeto; às emendas parlamentares; à Setasc com a secretária Grasi e sua equipe, o secretário adjunto da Secel David Moura e sua equipe, que nos deu todo suporte; e à minha equipe Unaf, que se dedicou neste projeto lindo”, declarou a primeira-dama Virginia Mendes.

O governador Mauro Mendes lembrou o evento realizado em outras edições, e ressaltou o objetivo do evento.

“Realizamos duas edições, e agora a 3ª edição para que possamos trazer esse momento mágico do Natal, renovar nossa fé, manter esse espírito Natalino tão importante e motivar o lado lúdico das crianças e união das famílias, e preservar a nossa fé que une todos nós. A primeira-dama Virginia Mendes pensa em tudo como muito carinho e está aí o resultado do trabalho realizado com parcerias e equipe”, destacou o governador.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, parabenizou a gestão pela realização do Natal Abençoado. “Parabéns ao Governo por estar abrindo as portas da Arena para o Natal e por proporcional esse clima maravilhoso à população”, manifestou.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Beto Dois a Um falou do carinho e da dedicação da primeira-dama do Estado no projeto de Natal.

“A primeira-dama Virginia Mendes, idealizadora deste grande evento, faz tudo com muito carinho, porque ela sabe que é preciso entregar à população esse sentimento que somente o Natal consegue passar. Obrigado por toda atenção e carinho com nossa povo”, declarou o parlamentar.

“Esse é um ano de muitas entregas no social, e a primeira-dama Virginia Mendes está de parabéns. O Natal Abençoado do SER Família chega para selar todo um trabalho realizado ao longo deste ano”, pontuou a deputada federal Gisela Simona.

Esta é a 3ª edição do Natal Abençoado, prometendo ser recorde de público, ultrapassando a média de anos anteriores, que chegou a 240 mil pessoas.

A Banda Musical do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso se apresentou com músicas natalinas e o show com teatro Grinch embalou o público com o espetáculo especia.

Participaram da cerimônia o deputado estadual Max Russi; os secretários de Estado coronel César Roveri (Segurança Pública), coronel Grasielle Bugalho (Assistência Social), Alan Porto (Educação), Jefferson Neves (Cultura, Esporte e Lazer), Laice Souza (Comunicação), o procurador-geral do Estado, Francisco Lopes, o vereador Dilemário Alencar, secretários adjuntos de Estado e demais autoridades.

Programação

O Natal Abençoado é realizado até o dia 30 dedezembro, das 18h às 22h, exceto na próxima terça-feira (19.12), em que o espaço será aberto ao público a partir de 19h30. Excepcionalmente nos dias 24 e 25 de dezembro, a Arena estará fechada ao público.

Fonte: Governo MT – MT