Governador e secretário vistoriam obras do Rodoanel nesta sexta-feira (21)

O governador Mauro Mendes e o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, vistoriam as obras de implantação e duplicação do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande e construção de ponte sobre o Rio Cuiabá, nesta sexta-feira (21.07).

A vistoria começa às 8h30 na rotatória entre a Estrada da Guia (MT-010) e o Rodoanel, próximo ao condomínio Brasil Beach. No local, será construído um viaduto.

O governador atenderá a imprensa ao final das vistorias, no canteiro de obras de construção da ponte.

O Contorno Norte do Rodoanel está orçado em R$ 204,9 milhões, sendo que 40% deste recurso é do Governo do Estado e o restante é do Governo Federal. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) é a responsável pela licitação e execução das obras.

Após conferir o andamento do viaduto, o governador segue pelo trecho já existente do Rodoanel, em direção à Avenida Antártica, no bairro Santa Rosa. As obras de duplicação do trecho já começaram e contarão com pista de concreto.

Depois será vistoriado o canteiro de obras, ao lado da rotatória entre a Avenida Antártica e o Rodoanel. No local estão sendo concretadas as vigas que serão utilizadas na construção de duas novas pontes de concreto sobre o Rio Cuiabá. Próximo ao canteiro, o governador também irá visitar as obras da ponte.

Ainda está prevista a construção de uma trincheira no encontro com a Avenida Antártica. Esse trecho do Rodoanel vai ligar a Estrada de Chapada, em Cuiabá, até a BR-163/364, em Várzea Grande.

Serviço

Vistoria às obras de duplicação do Rodoanel de Cuiabá

Data e hora: sexta-feira (21.07), às 8h30

Ponto de encontro: Rotatória com a MT-010, próximo ao condomínio Brasil Beach

Coletiva de imprensa: será no canteiro de obras, após a visita na ponte

