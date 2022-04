Governador entrega contas ao TCE e destaca investimentos: “Estamos devolvendo à sociedade aquilo que é pago em impostos”

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Foi realizada reunião na tarde desta segunda-feira (11) da Câmara Setorial Temática (CST) com objetivo dar apoio a municípios e associações municipais na atualização de marcos legais, estruturação de parcerias com a iniciativa privada e na busca de financiamento federal e em bancos de desenvolvimento.

A presidente da CST, servidora da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Rafaela Damiani, destacou a aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 614/2021, marco legal do saneamento no estado. “O texto vai definir uma política de saneamento para Mato Grosso, com a criação de diferentes regiões. O Estado vai apoiar os municípios fazendo estudos para definir qual é a melhor maneira de se trabalhar naquela região, se é por meio de concessão ou de investimento público”, resume. “Os recursos aplicados no saneamento são revertidos na educação, na saúde. Isso traz efeitos para as mais diversas áreas e leva desenvolvimento”, explica Damiani.

Ainda de acordo com a presidente da CST, o grupo de trabalho também tem se reunido para discutir o desenvolvimento do turismo. “Nos encontramos com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria Adjunta de Turismo com a finalidade de fazermos um mapa turístico do estado e um estudo para planejar investimentos em diferentes pontos”, adianta Damiani.

Na reunião, foi aprovado requerimento de prorrogação dos trabalhos da CST por mais 180 dias. O objetivo é que as tarefas em andamento sejam concluídas até o fim do ano. Também fazem parte da Câmara Temática o relator Alysson Sander de Souza, Ademir Gaspar de Lima, Fábio Cristiano Buzzi, Gabriel Lucas Scardini Barros e João Paulo da Silva Grando.