Governador: “Estamos incorporando na administração pública as práticas de excelência do mundo privado, como premiações”

O governador Mauro Mendes ressaltou a importância de incorporar práticas de excelência e que tragam resultados positivos no mundo privado na administração pública, como premiações e reconhecimentos.

O pronunciamento ocorreu durante a 2ª edição do Prêmio Boas Práticas do Consórcio Brasil Central (BrC), em Brasília, nesta terça-feira (23.01). A premiação dá destaque a iniciativas inovadoras na gestão pública dos Estados que fazem parte do Consórcio – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rondônia e Tocantins, e o Distrito Federal.

“Estamos incorporando na administração pública as práticas de excelência do mundo privado, como premiar gestores pelo trabalho e competência. A busca pelo reconhecimento e satisfação em saber que seu trabalho faz a diferença no Estado pode trazer melhores resultados para nossa população”, afirmou.

Mauro também destacou a troca de experiências entre os Estados do Consórcio BrC para a melhoria da gestão pública.

“Por meio do compartilhamento de práticas que estão dando certo, não precisamos ficar experimentando alternativas e tentando caminhos diferentes. Podemos cortar caminho e aplicar soluções já implantadas”.

Mauro defendeu o estímulo da competitividade na gestão pública por meio de premiações para garantir mais eficiência e economia aos Estados.

“A competição é algo que leva à evolução, seja no esporte ou na administração pública. Estimular os nossos gestores por meio do reconhecimento de sua produtividade, competência e iniciativas que fazem a diferença, garante a construção de um Estado mais eficiente, que cuida melhor do dinheiro público e traz excelentes resultados. Com eficiência você arrecada, gasta e entrega melhor”, argumentou.

Na 2ª edição do Prêmio Boas Práticas, dois projetos do Governo de Mato Grosso venceram em suas categorias.

A Plataforma Unificada de Serviços Digitais da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) ficou em primeiro lugar na categoria Gestão Pública e na classificação geral.

Já o Projeto Capacitação com Qualidade de Vida e Resultados da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) foi o vencedor na categoria Segurança Pública.

Premiação em MT

Durante o Fórum, Mauro citou o Prêmio de Eficiência e Inovação do Governo de Mato Grosso, que dará R$ 5 milhões em prêmios aos primeiros colocados nas categorias de Redução de Custos e Melhoria de Receita Pública, Satisfação do Cidadão e Transformação Digital.

“É uma demonstração do quanto nós acreditamos nessa motivação da competição e produção de resultados. No fim das contas, os servidores são os que executam as importantes tarefas e missões que nós, governadores, idealizamos. Alguns podem dizer que é muito dinheiro, mas uma única ação da Secretaria de Educação de Mato Grosso deu uma economia de R$ 300 milhões aos cofres”, explicou.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, demonstrou interesse em aplicar a mesma premiação em seu Estado.

“Nós criamos a Secretaria de Redução de Custos, que conseguiu economizar cerca de meio bilhão de reais, mas não houve o estímulo da premiação. Mauro está fazendo uma grande gestão em Mato Grosso e trouxe sua experiência ao nosso consórcio. Quero replicar este prêmio lá”, disse.