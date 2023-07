Governador faz doação no Hemocentro e pede colaboração: “Faça esse gesto e salve a vida de muita gente”

O governador Mauro Mendes participou da campanha do Hemocentro-MT e fez a doação de sangue na manhã deste sábado (29.07), na sede da unidade, em Cuiabá.

O MT Hemocentro abriu neste sábado pela manhã para manter o estoque de sangue e dar oportunidade a quem não consegue doar durante os dias de semana.

De acordo com o governador, a ação é rápida, indolor e colabora para salvar muitas pessoas que precisam de sangue, como pacientes de cirurgias e vítimas de acidentes.

“A doação é simples, rápida, não custa nada, não dói e nao sai lágrimas do olhos, ao contrário do que muitos pensam. O sangue é usado nos hospitais públicos do estado, nos municipais, em todo o estado de Mato Grosso. Então faça esse gesto de amor, de solidariedade, e salve a vida de muita gente”, declarou.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanella, relatou que as campanhas de incentivo à população são muito importantes para fomentar a doação de sangue.

“Temos uma média de 700 doadores mensais regulares. Mas o ideal seria 2 mil doadores. Por isso precisamos de iniciativas como essa. A doação precisa ser incentivada sempre”, relatou.

O agendamento para a doação deve ser realizado por este link. A unidade especializada registra estoques críticos dos tipos sanguíneos O+, O-, A- e AB-; ainda estão em alerta os tipos B-, AB+, A+ e B+.

A doação de sangue no Brasil deve ser voluntária e gratuita. O sangue coletado beneficia pessoas internadas e em tratamento nas unidades e hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado.

Quem pode doar?

O Ministério da Saúde recomenda que o doador compareça à unidade portando um documento oficial com foto, tenha mais de 51 quilos, esteja em bom estado de saúde e tenha uma alimentação saudável. Os candidatos precisam ter idades entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias e nunca devem doar sangue em jejum.

Homens podem fazer até quatro doações anuais, com intervalo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem fazer três doações por ano, com um espaço de quatro meses.

Em cada coleta é retirado um volume aproximado de até 450 ml de sangue. Recomenda-se, nas primeiras horas pós-doação, descanso e evitar atividade física e ingestão de bebida alcoólica.

Serviço

Além do link de acesso, as doações podem ser agendadas por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e WhatsApp (65) 98433-0624. A sede do MT-Hemocentro está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá.

O funcionamento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30.

