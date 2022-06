Governador firma convênio para construção de três pontes em Primavera do Leste

O Governo de Mato Grosso investiu mais de R$ 220 milhões no município de Cáceres desde o início da atual gestão. Os recursos destinados à cidade foram revertidos em obras para a melhoria de infraestrutura, educação, realização de ações sociais e fomento da cultura e esporte local, além da economia criativa.

Entre as principais ações, para a área industrial o Governo de Mato Grosso investiu na construção de unidades administrativas da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres, com uma área aproximada de 240 hectares. Essa obra recebeu R$ 15,4 milhões por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec).

Somente para a infraestrutura, o Governo, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), destinou mais de R$ 125 milhões para Cáceres. Desse montante, R$ 73,9 milhões foram para o asfaltamento de 104 km da MT-343 em três trechos diferentes – Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres; Vila Aparecida e Porto Estrela; e na região da Serra Piraputanga. Outros 7 km na mesma rodovia entre Cáceres e Porto Estrela estão em obras.

Também na MT-343 foram entregues duas pontes sobre os Córregos Taquaral e Taquaralzinho, enquanto outras duas pontes sobre o Rio Cachoeirinha e Córrego Figueirinha estão em construção. As pontes tiveram um investimento de R$ 5,8 milhões.

Na MT-170, entre a BR-174 em Caramujo e o Salto do Céu, é realizada a manutenção de 99 km de asfalto no valor de R$ 11,7 milhões. Já na MT-160, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cáceres, foi concluída a manutenção de 25 km de asfalto no valor de R$ 303,6 mil.

Ainda em parceria com a Prefeitura, a Sinfra repassou recursos para a urbanização e reforma interna do Ginásio Municipal Didi Profeta; reforma do Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva e Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso; transferência de uma aduela de concreto para a substituição de pontes de madeira, manutenção de ruas e revitalização da Praça Duque de Caxias. Essas obras e ações somam R$ 8,9 milhões.

A Rua Membeca também irá receber asfalto novo de R$ 6,3 milhões, que já foram repassados para a Prefeitura Municipal, responsável pela obra. Os bairros Cidade Nova, Vila Mariana, Maracanãzinho, Rodeio, Jardim Paraíso, Jardim Guanabara, Morada do Sol e Olavo Bilac também passarão por obras de restauração e sinalização.

Atualmente, duas obras de R$ 10,1 milhões estão em licitação. Uma é para o asfaltamento dos bairros Jardim Paraíso, Trevo, Empa, Rodeio, Santa Izabel e Cidade Nova. Já a segunda é para a sinalização horizontal e luminosa do aeródromo de Cáceres, como também a reforma do terminal de passageiros.

Nesta sexta-feira (24), o governador Mauro Mendes deve realizar a assinatura de formalização de convênios. O investimento de R$ 36,4 milhões será para a construção de duas novas escolas – uma com quadra poliesportiva -, asfalto novo de diversas ruas, como no Bairro Guanabara e Residencial Aroldo, construção de 50 casas populares, manutenção da pista de pouso, decolagem e estacionamento do aeroporto, e asfalto novo na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

Maquinários e equipamentos

Entre máquinas e equipamentos, a Sinfra e a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) investiram R$ 2,5 milhões em recursos. As pastas fizeram a entrega de duas motoniveladoras, uma escavadeira, cinco ordenhadeiras mecânicas, cinco tanques resfriadores, dois tratores, três grades aradoras, três carretas, 800 toneladas de calcário, 215 doses de sêmen bovino, 60 caixas de apicultura e uma unidade referência tecnológica de leite.

Saúde

A área da saúde também recebeu recursos do Governo de Mato Grosso. Foram R$ 5 milhões para a ampliação de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Cáceres; R$ 4,7 milhões para a compra de equipamentos e mobília do Hospital Regional e modernização do Escritório Regional de Saúde; e R$ 908,2 mil na entrega de cinco ambulâncias.

Educação

Para a Educação, o Governo de Mato Grosso investiu R$ 19,5 milhões. Só por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) foram investidos R$ 15 milhões para a construção de uma escola técnica estadual que atende o município de Cáceres e toda região Oeste na oferta de cursos técnicos e formação profissional.

A unidade possui capacidade para 1,5 mil alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno, e estrutura com dois pavimentos divididos em 11 laboratórios profissionalizantes, laboratório especial, 12 salas de aula, auditório com 148 lugares, biblioteca, refeitório, centro de convivência, ginásio poliesportivo coberto, área administrativa e estacionamento.

Já a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) destinou R$ 1,6 milhão para a manutenção das Escolas Estaduais Professor Demétrio Costa Pereira, Desembargador Gabriel Pinto, Leopoldo Ambrósio Filho, Professor Natalino Ferreira Mendes, Onze de Março, São Luiz, Senador Mário Motta e Professora Ana Maria das Graças Souza Noronha.

A Seduc também investiu R$ 1,9 milhões para a aquisição de computadores para professores da rede estadual e custeio de contratação de internet para esses profissionais, além de destinar R$ 469 mil para a entrega de 1,4 mil equipamentos mobiliários e conjuntos de mesa para professores e alunos das escolas estaduais.

A pasta ainda fez a entrega de 171 aparelhos de ar-condicionado, dos quais 43 foram em parceria com o Ministério da Educação. Receberam equipamentos as Escolas Estaduais Professor Natalino Ferreira Mendes, Leopoldo Ambrósio Filho, Professor Demétrio Costa Pereira, Frei Ambrósio, Onze de Março, Ana Maria das Graças de Souza Noronha, União e Força, e CEJA Milton Marques Curvo. Para esses aparelhos, foram destinados R$ 462,3 mil.

Social

As ações sociais no município por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) somam R$ 7,9 milhões. Desse montante, R$ 6,1 milhões foram para a transferência de renda para 4 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 2021 e 3,8 mil famílias em 2022. Já R$ 1,1 milhão foi para a entrega de 13,8 mil cestas básicas ao longo da atual gestão. Entre as outras ações da Setasc estão a entrega de 13,9 mil cobertores e 2,3 mil filtros de barro. Essas entregas somam R$ 612 mil.

Outros investimentos

Para a cultura e esporte, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) investiu R$ 2,8 milhões. Esse valor foi destinado para a realização de eventos, projetos e incentivos para empreendimentos criativos locais.

Por meio do Desenvolve MT, o Governo de Mato Grosso também investiu R$ 633,4 mil em capital de giro para as empresas comerciais varejistas e de prestação de serviços. Já a Metamat destinou R$ 78,4 mil para a perfuração de um poço tubular.

O Governo também disponibilizou uma viatura de R$ 638,9 mil para a 2ª Companhia Bombeiro Militar de Cáceres e adquiriu dois veículos para a unidade local do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) no valor de R$ 332,2 mil.