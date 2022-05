Governador inaugura obras e assina mais de R$ 260 milhões beneficiando a região de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Santa Rita do Trivelato

O governador Mauro Mendes percorre a região de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Santa Rita do Trivelato, nesta quarta (04.05) e quinta-feira (05.05), para inaugurar asfalto novo na MT-129, pontes, e assinar mais de R$ 260 milhões em obras.

O percurso inicia no Distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga, na manhã de quarta-feira, com visita às obras e autorização para 110 km de asfalto novo na MT-130, no trecho Rio Jatobá – Santiago do Norte – Rio Ronuro. Nesta pavimentação, o Governo de Mato Grosso irá investir R$ 93,5 milhões.



Às 10h, o governador segue para Gaúcha do Norte, onde autoriza o chamamento público e de licitação para asfaltamento de trechos totalizando 80 km da MT-129, com investimento de R$ 109,8 milhões. Ainda será assinado Termo de Parceria para regularização fundiária no município.

No caminho para Paranatinga, Mauro Mendes inaugura os 39 km de asfalto novo do lote 1 da MT-129. O Governo de Mato Grosso investiu R$ 32,8 milhões para realizar a obra.

Em seguida, às 16h30, no Denize Tennis Club, será assinada a autorização para a restauração de 100 km da MT-020, entre Paranatinga e Canarana, no valor de R$ 39,6 milhões, e do Anel Viário de Paranatinga. O município ainda será beneficiado com um termo de parceria para regularização fundiária.

No evento, também será autorizada a construção de 50 unidades habitacionais na cidade de Novo São Joaquim, investimento de R$ 6,6 milhões, juntamente com convênio para restaurar e conservar vias urbanas.

Outro município beneficiado será Santo Antônio do Leste, via convênio para pavimentação da Avenida Fortaleza e drenagem profunda, no valor de R$ 1,4 milhão. Os convênios para Novo São Joaquim e Santo Antônio do Leste contam com recursos não só do Estado, mas de ambas as prefeituras e do deputado federal Neri Geller.

Segundo dia

Já na quinta-feira pela manhã, ainda em Paranatinga, o governador inaugura as pontes de concreto sobre o Rio Corgão (60,5 metros) e sobre o Rio Paranatinga (100,6 metros). Foram investidos R$ 4,4 milhões do Estado nessas obras.

Após, será feita vistoria nas obras de pavimentação da MT-140 (Lote 1), em Santa Rita do Trivelato. Por fim, o governador assina mais convênios e ordens de serviço para a região, em evento no Clube Magester.

Neste ato, serão beneficiados os municípios de: Santa Rita do Trivelato – construção de ponte de concreto, com 200m, sobre o Rio Teles Pires; Termo de Parceria para construção de 74 unidades habitacionais

Nova Brasilândia – pavimentação asfáltica de vias urbanas em Nova Brasilândia; construção de pórtico de entrada do município

Planalto da Serra – pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais

Vera – conservação de pavimento

Confira a programação:

Quarta-feira, 04/05/2022

7h50 – Chegada em Santiago do Norte

8h – Vistoria às obras de 110 km de asfaltamento da MT-130, trecho entre Rio Jatobá – Santiago do Norte – Rio Ronuro

9h – Assinatura de ordem de serviço para asfaltamento na MT-130, com investimento de R$ 93,5 milhões. Local: Salão da Igreja

10h20 – Chegada em Gaúcha do Norte

10h30 – Ato de assinaturas:

– Autorização de chamamento público e de licitação para asfaltamento de trechos totalizando 80 km da MT-129. Investimento de R$ 109,8 milhões

– Termo de parceria para regularização fundiária

13h30 – Saída para Paranatinga, com inauguração de asfalto novo de 39 km da MT-129. Investimento de R$ 32,8 milhões

16h30 – Chegada em Paranatinga, com assinatura de documentos. Local: Denize Tennis Club

– Autorização das obras de restauração do asfalto em 100 km da MT-020 e do Anel Viário – R$ 39,6 milhões

– Assinatura de termo de parceria para regularização fundiária

– Assinatura de convênio para restauração e conservação de ruas em Novo São Joaquim

– Assinatura de convênio para construção de 50 unidades habitacionais em Novo São Joaquim – R$ 6,6 milhões

– Assinatura de convênio para asfaltamento e drenagem da Avenida Fortaleza em Santo Antonio do Leste – 1,5 milhão

Quinta-feira, 05/05/2022

8h – Inauguração de pontes de concreto sobre o Rio Corgão (R$ 1,8 milhão) e sobre o Rio Paranatinga (R$ 2,5 milhões), em Paranatinga

8h30 – Vistoria às obras de asfaltamento na MT-130

10h – Chegada em Santa Rita do Trivelato

10h30 – Vistoria às obras de asfaltamento na MT-140

11h30 – Ato de assinatura de documentos. Local: Clube Magester

– Assinatura de ordem de serviço para construção da ponte de concreto sobre o Rio Teles Pires – 200m de extensão. Investimento de R$ 6,5 milhões

– Assinatura de termo de parceria para construção de 74 unidades habitacionais

– Assinatura de convênio para asfaltamento de ruas de Nova Brasilândia – R$ 763,3 mil

– Assinatura de convênio para construção do pórtico de entrada de Nova Brasilândia – R$ 265,7 mil

– Assinatura de convênio para asfaltamento e drenagem de ruas em Planalto da Serra – R$ 1,2 milhão

– Assinatura de convênio para conservação do pavimento em ruas de Vera – R$ 1 milhão