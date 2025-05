Governador inaugura ponte ferroviária do Rio Vermelho em Rondonópolis

O governador Mauro Mendes inaugura em Rondonópolis, nesta segunda-feira (2.6), a ponte ferroviária sobre o Rio Vermelho, que integra o projeto da 1ª Ferrovia Estadual do país. O governador também visitará outros trechos das obras da ferrovia. A inauguração da ponte está prevista para 9h30.

Mauro Mendes chega ao município às 8h e vai direto para o canteiro de obras da ferrovia estadual, que está sendo construída pela empresa Rumo e é o maior projeto ferroviário com obras em execução no Brasil.

A ponte ferroviária do Rio Vermelho tem 460 metros de extensão e 12 vãos, o que faz dela a maior ponte da ferrovia estadual em Mato Grosso. No total, a ferrovia prevê a construção de 22 pontes, 21 viadutos, cinco passagens inferiores e dois túneis.

Após a inauguração, o governador e representantes da Rumo atenderão a imprensa, ainda no canteiro de obras da ferrovia.

A 1ª Ferrovia Estadual terá 743 quilômetros de trilhos, que se dividirão em dois ramais, um interligando os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, e o outro, Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. O modal passará por 16 municípios do Estado, fazendo conexão com a malha ferroviária nacional e o Porto de Santos. O primeiro terminal deve entrar em operação em 2026.

Confira a programação:

8h – Chegada em Rondonópolis (no Hangar 24 Service)

8h15 – Vistoria às obras de construção da 1ª Ferrovia Estadual

9h30 – Inauguração da Ponte Ferroviária sobre o Rio Vermelho

9h50 – Atendimento à imprensa

10h20 – Reunião na Prefeitura de Rondonópolis

11h30 – Entrevista para o SBT

