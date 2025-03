Governador inaugura sede da Politec e assina ordem de serviço para duplicar novo trecho da BR-163

O governador Mauro Mendes estará em Lucas do Rio Verde, na segunda-feira (24.3), para inaugurações e assinatura da ordem de serviço para início das obras de duplicação da BR-163, entre Lucas e Sorriso.

Às 14 horas, Mauro Mendes participa da inauguração da sede do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), que oferece cursos de qualificação profissional para a população.

Em seguida, às 16 horas, o governador entrega a nova sede da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Lucas do Rio Verde. Esta vai ser a primeira unidade do órgão no município. O terreno, onde está construído o prédio, foi cedido pela prefeitura.

Já às 18 horas, Mauro participa da abertura do Show Safra, onde fará a assinatura da ordem de serviço para a duplicação de 50,8 quilômetros da BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Sorriso.

O investimento para as obras é de R$ 428 milhões, que preveem também a recuperação da pista existente, construção de dois viadutos – um no entroncamento de Sorriso com a MT-560 e outro no Distrito de Primavera –, implantação de 5,53 km de vias marginais nos dois lados da rodovia e construção de uma ponte sobre o Rio Teles Pires. O prazo para a execução dos serviços é de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

Confira a programação:

14h – Inauguração do Sest Senat

16h – Inauguração da nova unidade da Politec

18h – Abertura do Show Safra

– Ato de assinatura da ordem de serviço para duplicação de 50,8 km da BR-163 entre Lucas e Sorriso

Fonte: Governo MT – MT