Governador investe em reforma de hospital para viabilizar curso de Medicina em Barra do Garças

O governador Mauro Mendes autorizou o repasse de R$ 1,5 milhão para que a Prefeitura de Barra do Garças faça melhorias no Hospital e Pronto-Socorro do município. O objetivo é que essas melhorias possibilitem a aprovação, pelo Ministério da Educação (MEC), da criação do curso de Medicina no local.

A parceria foi firmada na manhã desta quarta-feira (11.05), em reunião com o prefeito Adilson Gonçalves, com os deputados estaduais Max Russi e Nininho, com o diretor da faculdade Univar, Marcelo Soler, e com os vereadores e lideranças locais.

“Essas obras que serão feitas com o recurso vão compor um processo junto ao MEC, que visa aprovar o curso de medicina na Univar, e aí nós teremos uma faculdade de Medicina em Barra do Garças”, afirmou o governador.

Mauro Mendes adiantou que, além desse R$ 1,5 milhão, outros R$ 6 milhões serão posteriormente destinados para uma grande ampliação no hospital. A ampliação ainda está em fase de aprovação do projeto.

“Portanto, serão R$ 7,5 milhões investidos no hospital e, de forma emergencial, esse R$ 1,5 milhão para compor a estratégia para abertura do curso de medicina em Barra do Garças. Tenho certeza que isso vai ajudar a abrir o curso de medicina no segundo semestre e será uma grande contribuição para o Vale do Araguaia e para a formação de bons profissionais para atender a saúde pública no Estado de Mato Grosso”, reforçou.

Conforme o prefeito Adilson Gonçalves, o repasse do Estado irá garantir um ganho permanente de estrutura na Saúde para atender a população de Barra do Garças e região.

“Vamos ganhar muito em relação à saúde e à qualidade de vida. Saímos daqui muito felizes pelo apoio do governador e dos deputados Max e Nininho. Além do curso de Medicina, isso vai melhorar muito a estrutura do Pronto-Socorro. Precisamos reformar aquele espaço para receber melhor os pacientes”, frisou.

O diretor da Univar, Marcelo Soler, lembrou que o curso de Medicina é um sonho antigo da região.

“Esse repasse do governador vai contribuir muito para que possamos, juntos, abrir este curso de Medicina tão sonhado pelo Vale do Araguaia. Acreditamos que muito em breve receberemos uma avaliação positiva do MEC para abrir o curso ainda neste ano”, completou.